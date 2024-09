Jacobs dimentica le delusioni e chiude la stagione poi lancia l'avvertimento a Lyles e Tebogo per Tokyo 2025

Lo sprint italiano, dopo la gara di Bellinzona, ha annunciato la fine della sua stagione sui social dando già l’appuntamento ai suoi tifosi per i Mondiali 2025 di Tokyo

Un 2024 tra alti e bassi ma dal bilancio positivo. Marcell Jacobs chiude la sua stagione cominciata con molti dubbi e finita decisamente con più certezze, anche se non con tutte le medaglie che avrebbe voluto. L’ultima gara ieri a Bellinzona, non proprio esaltante, ma che arriva alla fine di un periodo complesso e faticoso con l’azzurro che ora si prenderà un po’ di riposo prima di ricominciare gli allenamenti negli Stati Uniti.

Jacobs: occhi puntati sul nuovo obiettivo

Non si nasconde Marcell Jacobs, l’azzurro sulla sua pagina Instagram fa un bilancio della stagione che sta volgendo al termine e sembra essere un bilancio positivo, con le piccole delusioni arrivate qui e lì che sembrano già dimenticate e lo sguardo va già sui prossimi obiettivi: “Siamo arrivati alla fine di una stagione davvero intensa. Quest’anno Siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti, come tornare a correre sotto i 10 secondi in diverse gare, una sensazione che mi mancava da tempo. Abbiamo portato l’Italia in finale sia nei 100 metri che nella staffetta 4×100 e sono soddisfatto del percorso che ho fatto. L’adrenalina di queste esperienze era proprio quello di cui avevo bisogna”.

Dunque dopo Bellinzona, il pensiero passa già alla prossima stagione: “Ora lo sguardo è rivolto al prossimo anno, con un obiettivo particolare: Tokyo. E’ una pista che mi ha regalato tantissime ozoni, quella delle mie prime Olimpiadi, e non vedo l’ora di tornare per rivivere quei momenti indimenticabili. E’ l’unica medaglia che mi manca per completare tutto. Sarò pronto a rimettermi al lavoro per raggiungere i prossimi obiettivi”.

Appuntamento ai Mondiali del 2025

Parigi è stata gioia e dolore contemporaneamente per Marcell Jacobs. Lo sprinter italiano ha dimostrato di appartenere a quella ristretta élite dei migliori del mondo, è sceso di nuovo sotto il muro dei 10 secondi e anche in maniera convincente, ma è rimasto fuori dalla corsa per le medaglie sia nella prova individuale dove ha chiuso al quinto posto, sia in quella di staffetta con il maledetto quarto posto. La nota positiva è stato un anno in cui gli infortuni lo hanno lasciato lavorare in pace e il trasferimento in Florida sembra aver dato gli effetti sperati. Il mirino torna sui Mondiali e su quella pista di Tokyo che lo ha rivelato al mondo, l’appuntamento iridato della prossima stagione diventa così di importanza capitale.