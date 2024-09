Atletica, Duplantis stratosferico: batte Warholm nei 100m e lo obbliga alla penitenza in Diamond League

Duplantis vince la super sfida di esibizione nei 100 metri contro Warholm con un ottimo 10"37, costringendo il norvegese a correre in Diamond League con la sua casacca svedese

In attesa della penultima tappa di Diamond League, mercoledì 4 settembre allo stadio Letzigrund di Zurigo è andato in scena uno spettacolare evento di esibizione che ha visto i campioni olimpionici Armand Duplantis e Karsten Warholm confrontarsi in un’inedita sfida sui 100 metri, che ha visto trionfare il recordman mondiale nel salto con l’asta con l’ottimo tempo di 10”37.

Duplantis vince l’attesissima sfida con Warholm

Campioni olimpici e recordman nelle rispettive discipline – uno nel salto con l’asta, l’altro nei 400 metri ostacoli -, Armand Duplantis e Karsten Warholm si sono sfidati mercoledì 4 settembre nei 100 metri in occasione di un’esibizione tenutasi allo stadio Letzigrund di Zurigo che precede la penultima tappa di Diamond League. Una sfida attesissima tra due dei volti più noti dell’atletica contemporanea e che ha visto trionfare lo svedese con l’ottimo tempo di 10”37, contro il 10”47 del norvegese, entrambi record personali per i due atleti.

Le parole di Duplantis

Duplantis, che è partito meglio dai blocchi di partenza ed è rimasto in testa per tutti i 100 metri, al termine della sfida ha detto: “Mi sono allenato sullo sprint solo al termine delle Olimpiadi di Parigi ma non avrei mai accettato di confrontarmi con Karsten se non avessi pensato di poter vincere. Il tempo di 10”37 lo ritengo tutto sommato molto decente per uno che non corre abitualmente i 100 metri e che si allena di tanto in tanto sui blocchi a fine allenamento. Ho fatto una buona partenza dai blocchi e credo che proprio lo start mi abbia permesso di avere in pugno la gara e vincerla tutto sommato in maniera agevole. Ai 60 metri ho pensato che non avrei mai perso, agli 80 metri invece le gambe hanno iniziato ad indurirsi e mi sono detto ‘per favore, non lasciatemi proprio ora’ e sinceramente sono venute meno ma è bastato per arrivare davanti e battere Karsten”.

La penitenza per Warholm

Sorrisi e abbracci alla fine della sfida tra i due scandinavi che tornano in pista oggi giovedì 5 settembre sempre a Zurigo per la tappa di Diamond League. Tappa in cui Warholm sarà costretto a scontare una penitenza vista la sconfitta con Duplantis. Il norvegese dovrà infatti indossare la divisa svedese di Mondo durante la corsa nei suoi 400 metri ostacoli.