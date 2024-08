Diamond League, Tamberi torna e vince: Jacobs ancora sotto i 10” ma niente podio

Nella tappa polacca di Diamond League Tamberi torna alla vittoria dimenticando la sfiga olimpica. Bene anche Jacobs quarto e sotto i dieci secondi nei 100 metri e Fabbri, terzo nel getto del peso

Tanti gli atleti azzurri al rientro nelle competizioni nella tappa di Chorzow (Polonia) della Diamond League dopo le Olimpiadi di Parigi. Tra questi Gianmarco Tamberi, che si mette alle spalle la delusione dei giochi trionfando con 2,31. Bene anche Marcell Jacobs, che nonostante un ottimo 9”93 non sale sul podio, e Leonardo Fabbri, terzo nel getto del peso. Così così Stefano Sottile (settimo nel salto in alto) e Chituru Ali, bloccato da un risentimento muscolare nei 100 metri.

Tamberi torna alla vittoria con 2,31, Sottile settimo

Dopo gli sfortunatissimi giochi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi torna subito in pista in Diamond League e dimostra che senza quei calcoli la lotta per la medaglia d’oro avrebbe avuto di certo un protagonista in più. Gimbo ha infatti vinto saltando al secondo tentativo la misura di 2,31 metri, per poi provare a saltare prima 2,38 e poi addirittura 2,40, senza però riuscirci, anche se di pochissimo. Disastrosa invece la prova del campione olimpico in carica Hamish Kerr, che chiude incredibilmente al nono posto con 2,18. Settimo invece Stefano Sottile con 2,22.

Jacobs chiude quarto con 9”93. problemi per Ali

Chi si conferma dopo la buona prestazione alle Olimpiadi è Marcell Jacobs, che chiude i 100 metri ancora una volta scendendo sotto i dieci secondi, 9”93 per la precisione. Un tempo ottimo, che però – come a Parigi quando chiuse in 9”85 – non basta all’atleta azzurro per salire sul podio. A vincere Fred Kerley, bronzo agli ultimi giochi, con 9”87 seguito da Ferdinand Omanyala con 9″88 e Ackeem Blake con 9”89. Problemi invece per Chituru Ali, colpito da un risentimento muscolare alla partenza che lo ha portato a chiudere ottavo con 10”69.

Fabbri terzo nel getto del peso

Buon terzo posto invece per Leonardo Fabbri, anche lui alla prima gara dopo le Olimpiadi chiuse al quinto posto, che supera per la quinta volta in stagione i 22 metri (22,03) e chiude così alle spalle degli atleti a stelle e strisce Joe Kovacs (22,14 metri) e Ryan Crouser (22,12), campione olimpico a Parigi 2024.