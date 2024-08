Tamberi ricorda il titolo mondiale, fa una promessa alla Mamma e poi sulle Olimpiadi: “Una giornata di merda”

Lungo post social di Tamberi, che ricorda il successo di un anno fa ai Mondiali di Budapest e fa una una promessa alla madre dopo le sventurate Olimpiadi di Parigi

Dal sogno di diventare il primo a conquistare due medaglie d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi all’incubo dei calcoli renali che ne hanno enormemente influenzato le prestazioni, i giochi di Parigi 2024 hanno forse rappresentato il momento più basso e – soprattutto – sfortunato della carriera di Gianmarco Tamberi, che sui social – forse un po’ per mettersi definitivamente alle spalle le Olimpiadi – ha ricordato sul proprio profilo Instagram l’incredibile successo di un anno fa (22 agosto 2023) ai Mondiali di Budapest.

Tornare indietro nel tempo per mettersi alle spalle il passato recente

Più che i calcoli a colpire Gianmarco Tamberi a Parigi 2024 è stata la proverbiale sfiga. Arrivato lì con tutte le carte in regola per provare a fare quello che mia era riuscito ad altri di fare nel salto in alto – vincere due ori olimpici -, Gimbo ha visto naufragare la sua spedizione olimpionica per colpa dei calcoli. Un bruttissimo colpo difficile da dimenticare per l’atleta azzurro, che però oggi ha voluto celebrare l’importantissima medaglia d’oro arrivata ai Mondiali del 2023 per ricordare come quello di Parigi sia solo uno spiacevole evento all’interno di una carriera che se la si guarda a ritroso, facendo un salto nel passato, non può che essere definita immensa.

L’impresa di Budapest 2023

Quello di Budapest non fu un oro come un altro per Tamberi. Allora Gimbo aveva già conquistato due medaglie agli Europei e – soprattutto – era il campione olimpico in carica, titolo che certamente vale più di quello mondiale. Ma quella medaglia d’oro in Ungheria ebbe un sapore veramente speciale per l’azzurro. Un po’ perché gli permise di chiudere il cerchio vincendo in tutte le più grandi manifestazioni e un po’ perché grazie a quella impresa divenne il secondo italiano di sempre a vincere un oro agli Europei, ai Mondiali e alle Olimpiadi dopo Alberto Cova.

Il post di Tamberi e la promessa alla mamma

Per celebrare l’occasione dell’anniversario di quel successo, Tamberi ha scelto una foto in cui la madre, con le lacrime di gioia sul viso, lo abbraccia per festeggiare quell’oro incredibile. E proprio alla madre fa una promessa, quella di festeggiare a dovere i grandi traguardi, cosa che forse non sempre ha fatto perché affamato di nuovi successi.

Questo il contenuto del posto di Tamberi su Instagram: “Ei mamma, ti ricordi?22 agosto 2023. Esattamente un anno fa festeggiavamo così il titolo di campioni del mondo. Avevamo raggiunto quel traguardo che sembrava impossibile per un atleta italiano: vincere tutte le grandi manifestazioni dell’atletica! “Gimbo, hai vinto tutto!” urlava Franco Bragagna nel commento in diretta su rai 2… Ma già 24h dopo, io non volevo più saperne nulla. Guardavo già avanti a quello che sarebbe stato questo 2024.Non volevo sedermi soddisfatto e appagato da quel immenso obiettivo raggiunto. Per quanto non riuscivo a vederla fino a qualche giorno fa, una lezione da imparare anche questa volta c’era…. Mamma, lo prometto a te che mi hai messo al mondo: non mi permetterò mai più di non festeggiare fino in fondo i grandi traguardi raggiunti nella mia vita. Oggi è un giorno speciale….. 22 agosto. Un anniversario che mi ricorda che tutte quelle fatiche fatte, più volte nella mia carriera hanno portato a dei momenti di gioia infinita. Ripensando a Parigi….lo dico forte ora, a squarcia gola, convinto più che mai: È STATA UNA GRAN GIORNATA DI MERDA, MA IN UNA VITA VERAMENTE FANTASTICA!”