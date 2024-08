Tamberi rompe il silenzio dopo le Olimpiadi: "Cavolate colossali su di me, ho ancora il calcolo" e chiarisce sul peso

Dopo che si è detto tanto e scritto di più, Gianmarco Tamberi attraverso i suoi social ha voluto dire la sua su tutto quello che è successo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con particolare riferimento alla sue condizioni di salute, la storia del peso e della dieta

Era l’unico che non aveva parlato. Finalmente dopo la moglie, la mamma, gli amici, esperti ed improvvisati tali a prendere la parole è Gianmarco Tamberi in persona. Con un lungo post social Gimbo ha voluto dire la sua su tutto quello che è successo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con particolare riferimento alla sue condizioni di salute, la storia del peso e della dieta, senza tralasciare le critiche personali. Insomma un vero e proprio “poema” come lui stesso lo ha definito da leggere tutto d’un fiato.

Tamberi a ruota libera post delusione olimpica: “Ecco come sto”

Ha scelto una domenica, Gianmarco Tamberi per rompere il silenzio su tutto quello che è successo prima, dopo e durante le Olimpiadi di Parigi 2024, da quella maledetta colica renale che ha rovinato tre anni di preparazione per difendere l’oro olimpico di Tokyo 2021 e lo ha fatto con un lungo post su Instagram partendo proprio dalla sua condizione di salute:

Buona domenica amici, spero stiate bene. Io fortunatamente sono diversi giorni che grazie ai medicinali che sto prendendo non ho più avuto ne dolori particolari ne coliche. Il calcolo è ancora presente ma i dottori dicono che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per essere espulso. Mi hanno consigliato di fare attività fisica per facilitare questo processo e quindi sono tornato ad allenarmi con la speranza di poter fare anche quelle gare che avevamo confermato già prima delle olimpiadi. Dopo i tanti esami fatti è emerso che sono geneticamente predisposto a questo tipo di problema. Le coliche, che dopo averle provate non augurerei davvero a nessuno, sono un dolore violento e improvviso che si manifestano per lo più in soggetti, come nel mio caso, che hanno una storia familiare di calcoli renali.

Gimbo Tamberi chiarisce la “storia” della dieta estrema: “Cavolate”

Tra le critiche e le polemiche contro Tamberi anche questa presunta dieta estrema a cui Gimbo si sarebbe sottoposto nella preparazione olimpica che avrebbe contribuito a debilitare il corpo dell’atleta. Gianmarco ci va giù duro e chiarisce: “Non vorrei soffermarmi più di tanto sulle cose che si leggono in questi giorni, ma per correttezza nei vostri confronti è giusto quanto meno che vi dica di non fidarvi di quello che leggete perché la maggior parte delle cose che stanno girando sono cavolate colossali e a mio modesto parere anche molto pericolose per chi legge”.

Tamberi continua ed entra nello specifico: “Da articoli che parlano di una dieta che mi ha fatto perdere 7/8kg tra gli europei (11/06) e le olimpiadi (10/08), fino ad arrivare ad altri che dicono che io tutto l’anno bevo massimo un bicchiere d’acqua al giorno…. Come potete immaginare, oltre alla disinformazione generale, queste “perle” potrebbero anche essere dannose da condividere…

Fonte: Getty

Per darvi un’idea più precisa, il mio peso (monitorato giornalmente tutto l’anno) era 77.5 a fine gennaio, 75.5 a metà giugno e 74.0 alle olimpiadi (stesso identico peso dell’anno scorso ai mondiali). Ad ogni allenamento bevo più di un litro e mezzo d’acqua ed altrettanta ne bevo durante la giornata. La mia dieta è stata studiata e condivisa da diversi professionisti e sono più di 10 anni che seguo questo regime alimentare senza mai aver avuto problemi e facendo regolarmente controlli. Difficile pensare di cambiarla così di punto in bianco nell’anno più importante della mia carriera senza un motivo preciso…

Sono il primo a dirvi che è una dieta molto stretta e difficile, come tutti gli allenamenti che faccio durante l’anno sono molto pesanti e studiati per portarmi al limite ma questo è l’unico modo che un atleta ha per provare a raggiungere il proprio massimo livello”.

Tamberi: “Dopo Tokyo mi sarei voluto dare alla bella vita”

Tamberi è un fiume in piena e torna indietro alla vittoria nel 2021 delle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Vi assicuro che dopo la vittoria di Tokyo mi sarebbe piaciuto molto mettermi spaparanzato a godermi la vita e quella meravigliosa vittoria arrivata dopo tante sofferenze, ma non lo ritenevo corretto. Adoro mangiare e fare la bella vita come chiunque altro ma per vincere le olimpiadi nel 2021 ho dovuto fare un’infinità di sacrifici e sapevo che se avessi voluto provare a ripetermi a Parigi, avrei dovuto rimboccarmi le maniche e riiniziare tutto da capo, come se nulla fosse successo”.

Gimbo dà appuntamento in pedana!

Nel finale della sua lettera social, Tamberi chiude il discorso dà appuntamento a tutti in pedana senza fissare una data per il rientro: “È successo. È passato. Ora si va avanti. Poema finito…mi sembrava giusto condividere con voi delle informazioni un po’ più corrette dopo tutto quello che ho letto in questi giorni. Speriamo di vederci presto in pedana. Come sempre grazie a tutti per la vicinanza e il sostegno”