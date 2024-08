Tamberi: "Non è uno zimbello, basta critiche". Dopo la moglie Chiara scende in pista mamma Sabrina a difesa di Gimbo

Dopo la moglie Chiara Bontempi anche la mamma di Gianmarco Tamberi, Sabrina Piastrellini si scaglia contro le eccessive, a suo dire, critiche intorno al figlio: "Non sapete di cosa parlate"

Un vero e proprio muro “familiare” a difesa di Gianmarco Tamberi. E’ quello a cui stiamo assistendo nelle ultime 24 ore. Non si placano le polemiche dopo le Olimpiadi di Parigi 202. intorno a Gimbo e anche le parole dei familiari. Ieri la moglie Chiara Bontempi con una storia su Instagram si scagliava contro gli haters, oggi la mamma Sabrina Piastrellini ha rilasciato alcune dichiarazioni ponendosi in maniera dura contro le critiche al figlio.

Tamberi, pioggia di critiche, mamma Sabrina protesta!

Non si ferma l’onda lunga delle polemiche e delle critiche nei confronti di Gianmarco Tamberi dopo la sua brutta prestazione da campione in carica e favorito alle Olimpiadi di Parigi. La colica renale che l’ha colpito a pochi giorni dalla gara di qualificazione e poi, beffardamente, la sera prima della finale al di là della comprensibile solidarietà collettiva verso uno degli eroi dello sport italiano, ha avuto anche il risvolto della medaglia di esporlo a qualche critica, soprattutto sulla gestione comunicativa e social del problema di salute con una sorta di diretta live fatta dallo stesso Gimbo tra un consulto medico e l’altro.

In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, la mamma di Tamberi, Sabrina Piastrellini ha voluto chiarire alcune cose: “La realtà è che Gianmarco è stato semplicemente sfortunato perché ha avuto delle coliche. Ma chi parla sa quali sacrifici ci sono alla base di un atleta che arriva a certi risultati? Certo, quando a parlare sono degli ex atleti, ginnasti ad esempio, beh lì mi meraviglio, ma preferisco non aggiungere altro su questo”.

La mamma di Tamberi chiarisce la “storia” della dieta estrema

Tra le critiche e le polemiche contro Tamberi anche questa presunta dieta estrema a cui Gimbo si sarebbe sottoposto nella preparazione olimpica che avrebbe contribuito a debilitare il corpo dell’atleta. Mamma Sabrina puntualizza e contrattacca: “Gianmarco era magro? Certo, ma lo è sempre stato prima delle gare e stavolta era anche debilitato. Sfido chiunque a salire in pedana dopo una notte di coliche renali! Non c’è la prova di come sarebbe andata al contrario, c’è chi cerca visibilità attraverso il dolore altrui“.

Tamberi, la madre: “Non deve diventare uno zimbello”

L’ultimo contrattacco Sabrina Piastrellini lo dedica a chi ha criticato o avrebbe criticato qualsiasi scelta di Tamberi: “Se Gianmarco si fosse ritirato non sarebbe cambiato nulla, anzi sarebbe stato peggio. Ma comunque non ha fatto niente di male. Perché deve diventare uno zimbello? Non è semplice controbattere a persone che non conoscono i fatti e che non hanno toccato con mano quanto lui abbia faticato per esserci”.

Tamberi stacca la spina: “Due giorni di coccole”

E se Tamberi resta silente sui social a parte condividere nelle storie un post a sua difesa di Gianluca Gazzoli per fargli gli auguri di compleanno, chi resta attivissima è la moglie Chiara Bontempi che oltre a scagliarsi contro gli hatersi di Gimbo, ha condiviso con i suoi numerosi followers su Intagram alcune stories e un post fotografico del week end che lei e Gimbo si sono concessi in Umbria dal titolo chiaro: “Due giorni di coccole”. Che lo stesso Tamberi ha commentato il post con due cuoricini.