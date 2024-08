Tamberi, Chiara Bontempi contro le critiche: "Persone cattive e frustrate". Con chi ce l'ha la moglie di Gimbo?

La "non" prestazione di Gimbo Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024 continua a tenere banco, la moglie Chiara Bontempi si è scagliata contro gli haters per le eccessive critiche con un messaggio di fuoco. Rivolto a chi?

Non si placano le polemiche intorno alla “non” prestazione di Gianmarco Tamberi alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Ed ora a dire la sua e in maniera perentoria è la moglie di Gimbo, Chiara Bontempi. Come tutti sanno un problema di salute a ridosso della gara di salto in alto ha impedito al campione europeo in carica di difendere l’oro olimpico conquistato tre anni fa a Tokyo. Ma sulla gestione comunicativa e social di quei momenti se ne sono dette tante, specie negli ultimi giorni. Ed evidentemente qualcosa non è andata già alla signora Tamberi che ha voluto dire la sua, ovviamente a mezzo web.

Tamberi stacca la spina: “Due giorni di coccole”

Prima di scagliarsi contro gli haters, Chiara Bontempi ha condiviso con i suoi numerosi followers su Intagram un post fotografico del week end che lei e Gimbo si sono concessi in Umbria dal titolo chiaro: “Due giorni di coccole”. Lo stesso Tamberi che ha commentato il post con due cuoricini.

Chiara Bontempi, la moglie di Tamberi rompe il silenzio contro gli hater!

Sempre al fianco di Tamberi, nella buona e nella cattiva sorte, come recita la formula di matrimonio. Chiara Bontempi ha atteso qualche giorno, ha immagazzinato la rabbia per qualche critica di troppo verso il comportamente di Gimbo e la gestione della colica renale che lo ha debilitato a ridosso della finale di salto in alto impedendogli di difendere il titolo olimpico a Parigi 2024.

All’interno di tutta una serie di storie postate su Instagram nelle ultime ore, alcune anche con la presenza di Tamberi che fissa l’orizzonte, Chiara Bontempi ha postato un video in cui Gimbo si allena accompagnato da una didascalia che sa di reprimenda ai criticoni e/o leoni da tastiera:

“In questi giorni ho letto veramente la qualunque…ho preferito restare in silenzio e continuare a farlo. Ci sono tante persone cattive, ignoranti, mediocri e frustrate…Ma ci sono anche tante bellissime persone. Buone, educate e soprattutto rispettose. Diamo voce a questa parte di mondo… a quella che vale”.

Con chi ce l’ha la moglie di Tamberi, Chiara Bontempi?

Difficile capire o individuare i destinatari del messaggio al vetriolo di Chiara Bontempi. Tutti e nessuno, si dice in questi casi. Sicuramente Tamberi è divenuto negli ultimi anni un grande personaggio, sportivo e non. La sua mimica, la sua carica emozionale, ovviamente i suoi salti d’orati lo hanno reso celebre. Al tempo stesso, come spesso capita in questi casi, vedasi Sinner, passibile di qualche critica a volte motivata, a volte vuota.

La colica renale che l’ha colpito a pochi giorni dalla gara di qualificazione e poi, beffardamente, la sera prima della finale al di là della comprensibile solidarietà collettiva verso uno degli eroi dello sport italiano, ha avuto anche il risvolto della medaglia di esporlo a qualche critica, soprattutto sulla gestione comunicativa e social del problema di salute con una sorta di diretta live fatta dallo stesso Gimbo tra un consulto medico e l’altro.

Dalla dieta estrema che avrebbe contribuito a debilitare il corpo dell’atleta al post ironico di Ceccon, si è detto e scritto di tutto, forse troppo sulla sfortunata parentesi di Tamberi alle Olimpiadi. Forse è arrivato il momento di voltare pagina, per lui e per tutti quelli che gli vogliono bene, Chiara compresa. Con buona pace di hater e criticoni.