Tamberi, nuova colica e il post che fa pensare al ritiro: "È tutto finito". Poi l'annuncio: "Sarò in pedana"

Il dolore è tornato, fortissimo e lancinante. Gimbo aggiorna sulle sue condizioni, sembra annunciare il forfait, quindi chiarisce che ci sarà: "Ma non so come farò a saltare".

Non è stata una nottata facile per Gimbo Tamberi. Il dolore lancinante che l’aveva costretto al ricovero subito prima della partenza per le Olimpiadi, quella colica renale che aveva messo in forse la sua stessa partecipazione alle Olimpiadi, ha fatto di nuovo capolino. Proprio alla vigilia della finale di salto in alto, quella in cui andare a caccia di un nuovo oro dopo quello vinto a Tokyo. Attraverso un accorato post su Instagram, il capitano della Nazionale azzurra di atletica ha aggiornato sulle sue condizioni. Prima ventilando in qualche modo l’ipotesi ritiro – “È tutto finito” – poi chiarendo: “Scenderò in pedana comunque questa sera. Ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare….“.

Tamberi, annuncio choc: “Altra colica, il dolore ha vinto”

Il post, pubblicato poco prima delle 10.20, si apre così: “Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così…..”. Sembra l’annuncio di un ritiro. Sembra. “Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui”.

La promessa di Gimbo: “Sarò comunque in pedana a saltare”

C’è chi si arrende alla prima difficoltà, o per qualche problemino di poco conto. E c’è Gimbo Tamberi, uno di quelli che non mollano mai. Il finale del post su Instagram contiene un messaggio di speranza: “Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare….“. Insomma, Tamberi non intende assolutamente mollare. Nonostante la colica si sia ripresentata e il dolore gli procuri fastidi da ore e ore. Ci proverà comunque, anche se menomato. Nel rispetto delle Olimpiadi, la competizione più importante per ogni sportivo. Per ogni campione.

I tifosi a sostegno di Tamberi: “Non mollare Gimbo”

Tantissimi i messaggi di solidarietà e di sostegno per il campione marchigiano, che del resto aveva già raccolto migliaia di attestazioni di stima dopo l’appello formulato agli italiani in occasione della partenza per Parigi. “Siamo tutti con te”, “Non mollare”, “Sei sempre il più forte”, le frasi più gettonate. Ma c’è anche chi scrive: “Coraggio Gimbo!!! Non oso immaginare il dolore, ma tu puoi tutto, sempre!”. E ancora: “Gimbo, noi ti vogliamo bene sempre e comunque, per noi sei sempre il nostro campione”. Per finire: “Prenditi gli applausi che meriti per il coraggio Gimbo, la tua medaglia è quella! Poi quelle di metallo arriveranno più avanti, di sicuro!!”.