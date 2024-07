Parigi 2024, oro Martinenghi: chi è Adelaide Radice, la fidanzata baciata in diretta

Chi è la fidanzata del nuotatore italiano oro olimpico a Parigi: la passione per l'equitazione e l'amore incondizionato per il campione di Varese

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Riflettori puntati sulle Olimpiadi di Parigi, dove Nicolò Martinenghi ha trionfato nella finale dei 100 rana maschili, regalando all’Italia il primo oro nel medagliere. L’azzurro ha chiuso con un tempo di 59″03, superando il britannico Adam Peaty e l’americano Fink, che hanno condiviso l’argento. Dopo l’impresa, il campione lombardo ha corso verso la tribuna per baciare la sua fidanzata, Adelaide Radice, proprio nella città dell’amore dopo un’impresa storica. Una scena in diretta che ha commosso l’Italia.

Chi è Adelaide Radice: l’amore con Martinenghi

Adelaide Radice, con cui Martinenghi condivide la vita da circa cinque anni, è un’appassionata di equitazione e mantiene un profilo riservato, proprio come la coppia. Tuttavia, alcuni post su Instagram rivelano l’intenso legame tra i due. Qualche mese fa, mentre Martinenghi si preparava per le Olimpiadi, Adelaide ha scritto: “Just a reminder, I love you”, ovvero “Piccolo promemoria, ti amo”.

Guardando indietro, nell’aprile 2021, Adelaide ha condiviso una foto con Nicolò, accompagnata dalle parole: “Grazie per farmi credere che ci si possa sempre rialzare, non mollare, andare avanti, crescere e migliorarsi e per rendermi la ragazza più orgogliosa che ci sia”. Tre anni dopo, la ragazza non può che essere ancora più orgogliosa del suo campione.

Adelaide e il messaggio per Martinenghi: “Ai tuoi sogni”

Nicolò Martinenghi non è nuovo ai successi: oltre all’oro olimpico a Parigi, è campione europeo nei 50 e 100 metri rana in vasca lunga, titoli conquistati a Roma nel 2022, e campione del mondo nei 100 metri rana a Budapest, sempre nel 2022. Inoltre, ha portato a casa un bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In quell’occasione, Adelaide scrisse: “A te, ai tuoi sogni diventati realtà e tutti quelli che verranno”, una sorta di profezia per Nicolò, ora sul gradino più alto del podio olimpico.

Il nuotatore azzurro: “Sono senza parole”

Dopo la vittoria, Martinenghi ha espresso tutta la sua gioia: “Sono senza parole. Ho dimostrato che non conta il tempo ma saper cogliere l’attimo. Il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere su quel podio e ascoltare l’inno italiano, anche se non lo canto per scaramanzia”. Ha poi dedicato la medaglia a tutti coloro che lo sostengono, in particolare alla sua famiglia e alla sua fidanzata.

Il nuotatore, grande appassionato di Valentino Rossi e di Picasso, ha proseguito: “Mi mancava solo l’oro olimpico. Ho pensato solo a stare davanti durante la gara”. Infine, oltre all’amore per la sua Adelaide, ha parlato del suo legame con la rana: “Non sono io ad aver scelto lei, è lei che ha scelto me”.