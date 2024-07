Parigi 2024, calcio: Australia-Zambia da 2-5 a 6-5 in mezz'ora, la rimonta del secolo

La partita più assurda di questi Giochi Olimpici: è successo nel torneo femminile, annullato un triplo svantaggio. Il Canada tiene vive le speranze qualificazione

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Le Olimpiadi regalano sempre storie speciali. Ha del clamoroso quanto successo tra Australia e Zambia, in occasione della partita valida per il torneo di calcio femminile di Parigi 2024. La selezione africana ha gettato alle ortiche un triplo vantaggio, facendosi rimontare dalle dirette avversarie, capaci di vincere la partita con il punteggio di 6-5.

Parigi 2024, calcio: clamorosa rimonta dell’Australia femminile

La seconda giornata del torneo di calcio femminile di questi Giochi Olimpici sarà per sempre ricordata per la partita più assurda dell’edizione 2024: è successo ieri, all’Allianz Riviera di Nizza, dove Australia e Zambia hanno dato vita ad un match pirotecnico, con ben 11 gol realizzati al termine dei 90 minuti. E il numero di reti segnate non è certo il dato più clamoroso. Infatti, a rendere memorabile questa sfida c’ha pensata la selezione australiana, autrice di una rimonta che sembrava davvero impossibile.

Nel primo tempo, lo nazionale zambiana ha messo in vetrina tutto il suo potenziale offensivo, affidandosi alle qualità e alla gamba di Banda, che ha aperto le marcature al primo minuto di gioco. Poi, il momentaneo pareggio di Kennedy, a cui è seguito il micidiale uno-due della squadra allenata dal ct Mwape, targato Kundananji e, ancora, Banda. Prima dell’intervallo, spazio per il 2-3 di Raso e per la tripletta personale di Barbara Banda, attaccante classe 2000 dell’Orlando Pride e punta di diamante della sua selezione.

Nella ripresa, accade l’impensabile. Lo Zambia non mostra segni di cedimento e continua ad attaccare, fino a trovare il gol del 2-5 con Kundananji, che pare metter fine alla contesa. L’Australia non si scompone e beneficia subito dei cambi operati dal commissario tecnico Gustavsson, ormai sull’orlo del baratro. La gara cambia con l’autorete di Musole, che restituisce fiato ed energia alle australiane. La doppietta di Catley significa 5-5, al 75′. Squadre lunghe, con lo Zambia che arranca, complice il contraccolpo psicologico: al 90′, l’Australia imbastisce l’ultima azione con Catley, che serve Heyman, brava nel punire il portiere avversario e a regalare tre punti d’oro alla sua nazionale, evitando così una clamorosa eliminazione da Parigi 2024.

Parigi 2024, calcio femminile: la classifica del gruppo A

Dopo l’incredibile rimonta contro lo Zambia, l’Australia si giocherà tutto all’ultima giornata contro gli Stati Uniti, l’avversario più attrezzato del gruppo A. Gli USA, dal canto loro, sono già qualificati alla fase ad eliminazione diretta, avendo battuto Zambia e Germania nelle prime due giornate dedicate ai gironi. Le tedesche, invece, vantano una differenza reti pari a “zero”, con 4 gol fatti e 4 subiti, mentre le australiane devono annullare il -2 accumulato in questi 180 minuti e superare la nazionale teutonica in questa speciale classifica, se vogliono staccare il pass per il turno successivo. Necessaria un’altra impresa, considerando che la Germania sarà chiamata ad affrontare lo Zambia già eliminato.

Questa la classifica del girone A:

USA 6 Germania 3 Australia 3 Zambia 0

La speranza dell’Australia si chiama Canada

Considerando la difficile situazione nel girone di appartenenza, l’Australia deve aggrapparsi davvero tutto per accedere alla fase ad eliminazione diretta del torneo di calcio femminile di Parigi 2024. La speranza delle gialloverdi si chiama Canada, nazionale campione in carica che ha battuto Nuova Zelanda e Francia in apertura della kermesse, ma è stata sanzionata dalla FIFA con 6 punti di penalizzazione. Il motivo? Il terremoto, mediatico ed istituzionale, provocato dal caso di spionaggio con un drone dell’allenamento delle rivali neozelandesi, alla vigilia dell’esordio del 25 luglio. Canadesi, dunque, a secco di punti, nonostante le due vittorie messe a referto: all’Australia, a questo punto, basterebbe un pareggio contro gli USA per qualificarsi alle semifinali come migliore terza dei due raggruppamenti.