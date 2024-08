Tamberi carico “a bestia”, tutto in una sera: la gara della vita, il web adotta Gimbo

Il capitano della squadra di atletica si prepara alla finale del salto in alto di domani sera (ore 19) e su Instagram chiama a raccolta i suoi tifosi

Addio paura e difficoltà dei giorni scorsi, Gianmarco Tamberi è pronto per la finale di salto in alto di Parigi 2024, in programma domani sera alle ore 19. L’azzurro si carica sui social, ricevendo in cambio tutto l’affetto dei suoi tifosi.

Parigi 2024, per Tamberi è l’ora della finale di salto in alto

Ora per Gianmarco Tamberi è tutto alle spalle: la febbre, i calcoli renali, la paura di non gareggiare; ma anche la gioia e l’entusiasmo della cerimonia d’apertura, l’onore del ruolo di portabandiera e persino l’incidente della fede nuziale caduta nella Senna. Per Gimbo è arrivato il momento di saltare, di saltare per l’oro: domani c’è la finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi 2024 e Tamberi non è diverso da quello che, tre anni, fa conquistò l’oro ai Giochi di Tokyo 2020.

Parigi 2024, Tamberi e la gara della vita

L’atleta azzurro è focalizzato solo sulla finalissima in programma domani sera, alle ore 19: Tamberi si è qualificato fermandosi a 2,24 metri in una gara di qualifica condizionata non solo dalle condizioni precarie dovute alla febbre e alla scoperta di alcuni calcoli renali dei giorni precedenti. Tamberi ha saltato dopo aver avuto paura di non poter gareggiare a Parigi 2024. Lo ha ammesso lui stesso, dopo la qualificazione.

Ora, invece, è libero. Libero di spiccare il volo e cercare il secondo oro olimpico di fila. “Ci siamo!!!! Domani ore 19:00, la gara della mia vita. Tutto per un giorno… Tutto per questo momento…”, scrive Tamberi su Instagram.

Parigi 2024, Tamberi si carica “a bestia” su Instagram

Poi altre parole a confermare la sua voglia di spaccare tutto, senza più paure o timori. “Ho il fuoco dentro e non vedo l’ora domani di esplodere – aggiunge Tamberi -. Poco più di 24h a quella che mi auguro con tutto il cuore ricorderò per tutta la vita come una delle serate più belle di sempre!”. Tamberi ha poi ringraziato i suoi tifosi e tutti coloro che, quando è stato influenzato, gli hanno manifestato affetto e solidarietà. “Grazie a tutti voi per la vicinanza, sento tutto il vostro sostegno come mai prima d’ora!!!!!! Carichi a bestia!!!!!!”, conclude l’asso dell’atletica italiana.

Parigi 2024, tifosi pazzi di Tamberi: i messaggi per Gimbo

I commenti al post di Tamberi alzano ancora la temperatura in vista della finale. “Forza Gimbo siamo tutti con te, portalo a casa l’oro!”, scrive Fashionjogger. “Gimbo di donerei un rene e mi prenderei 40 di febbre al posto tuo per vederti volare domani”, aggiunge Paolo. “Giuro che ho incrociato tutto l’incrociabile perché ti riprenderssi. Adesso bisogna spaccare e prendersi tutto”, scrive Fra. E poi c’è Emanuki, che sintetizza la “Tamberimania” in tre parole: “Vai Gimbo! Vola!”.