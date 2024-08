Tamberi evento più visto di tutte le Olimpiadi: 4,6 milioni di spettatori ma i tifosi si spaccano

Solo la cerimonia di apertura ha avuto ascolti più alti, bene anche le farfalle, la finale di basket più seguita di Napoli-Modena di coppa Italia

Il penultimo giorno di Olimpiadi, ha consegnato a Rai 2 ascolti esplosivi. La serata finale dell’atletica leggera tra le 19.02 e le 21.06 ha ottenuto 4 milioni 623 mila spettatori e il 35,8% di share. È stato, cerimonia d’apertura a parte, l’evento più visto dell’intera Olimpiade.

Ascolti super per Tamberi

A trainare gli ascolti è stata la finale del salto in alto con Tamberi, seguita alle 19.0,5 dall’ultimo atto per gli 800 metri, alle 19.35 dalla finale dei 100 ostacoli maschili, alle 19.50 hanno preso il via i 5 mila maschili, alle 20.15 i 1500 metri femminili, alle 21 start per la staffetta 4 per 400 maschile. In prima serata Francia-Usa di Pallacanestro ha raccolto 1.672.000 spettatori (14%). All’interno – dalle 22:14 alle 22:23 – il Pugilato ha ottenuto 1.391.000 spettatori con l’11.6%: risultati migliori di quelli ottenuti su Italia1 dall’incontro di Coppa Italia Napoli-Modena che ha radunato 1.128.000 spettatori pari al 9.2%.

Il sabato olimpico si è aperto con la maratona maschile che ha visto partecipare gli italiani Yeman Crippa, Eyob Faniel e Daniele Meucci, appuntamento seguito con diverse finestre in diretta, con 1 milione 128 mila spettatori e il 25,6% di share, mentre i tuffi, dalle 10.57 alle 11.54, hanno ottenuto 1 milione 636 mila spettatori con il 27,6%. Benissimo anche il canottaggio tra le 12.10 e le 12.27 con 2 milioni 6 mila spettatori (23,4%) e a seguire l’arrampicata sportiva che tra le 13.30 e le 14.03 ha raccolto 2 milioni 272 mila spettatori (17,9%).

Oltre 2,6 milioni di spettatori per la ginnastica

Ascolti altissimi per la ginnastica ritmica in cui le farfalle azzurre hanno ottenuto un’ambitissima medaglia di bronzo. L’appuntamento è stato seguito da 2 milioni 662 mila telespettatori e share del 24,8%. L’Italia di pallanuoto femminile contro l’Ungheria, con in palio il quinto posto, è stata vista, tra le 16.41 e le 17.42, da 1 milione 430 mila spettatori (16,5%). Tra le 17.56 e le 19.2 gli occhi sono stati puntati, invece, sull’impresa degli italiani Elia Viviani e Simone Consonni che nel ciclismo su pista, con il “Madison” maschile hanno conquistato un grandissimo argento: 24% di share e 2 milioni 249 spettatori. Infine in seconda serata Notti Olimpiche segna 1.100.000 spettatori (16.3%).

Sul web è guerra di religione per Tamberi

La giornata particolare di Tamberi, divisa tra ospedale, messaggi social e gara, ha però scatenato una guerra di religione sui social. Fioccano i commenti: “Un pensiero semplice rivolto a tutti coloro che si lamentano della “poca” attenzione verso Sottile vs Tamberi : se non ci fosse stato Tamberi in gara, il 99% degli italiani manco avrebbero guardato la finale e non avrebbero scoperto Sottile: bene così!” e poi: “Tamberi è un po’ il Valentino Rossi ,esuberante, simpatico, pieno di energia e comunicativo. Come Valentino ha fatto appassionare il mondo alla moto, così Tamberi ha fatto conoscere il salto dell’atletica” e anche: “Tamberi caro, lo scherzetto agli Europei sull’infortunio ha stuzzicato troppo gli “dei dell’Olimpo” e si sono vendicati verso la tua baldanzosa hybris”

C’è chi scrive: “Non amo la teatralità per cui a volte l’ho trovato eccessivo, pur comprendendone la natura autenticamente istrionica” e anche: “Ha mancato l’appuntamento olimpico per avere sbagliato preparazione all’evento. Viene celebrato come un Dio. Benvenuti in Italia” e ancora: “Il reiterato “non me lo meritavo” di Tamberi è uno schiaffo in faccia a chi soffre davvero. Per malattie o altro. Tamberi ha rotto. Mi dispiace per la sfortuna che ha avuto, lo avrei visto vincere volentieri, ma nello sport capita” e infine: “Sapete se Tamberi ha mangiato oggi? Non leggo aggiornamenti, per favore ditemi che sta bene”.