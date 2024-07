Che differenze di sono tra le gare di Canoa Slalom e di Canoa Sprint: le caratteristiche dei kayak e delle canoe canadesi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Canoa è una disciplina che si disputa in acqua servendosi di due particolari imbarcazioni: il kayak e la canoa canadese. Questa disciplina si pratica sia in acque piatte (Canoa Sprint) sia in acque vive (Canoa Slalom).

Il Kayak e la Canadese

Il kayak (K)

Nel kayak, il canoista è seduto su un seggiolino fisso, poggia i piedi su una pediera (detta puntapiedi) e utilizza una pagaia a doppia lama così da poter pagaiare su entrambi i lati. La barca è provvista di un timone, posto sotto lo scafo, a poppa.

La canoa canadese (C)

Nella canoa canadese, il canoista è in ginocchio, poggia un ginocchio nella canoa, sopra un cuscinetto concavo che lo accoglie, e tiene il piede della gamba opposta molto avanti. Per avanzare utilizza una pagaia a pala singola, dove all’altra estremità si trova “l’oliva”, ovvero l’impugnatura. Potendo pagaiare da un solo lato e non disponendo di un timone come nel kayak, l’atleta è costretto a correggere costantemente la rotta per far sì che la canoa non giri dalla parte opposta.

La “timonata” è proprio quel particolare movimento della pagaia che, dopo la fase di trazione, ruota leggermente verso l’esterno in modo tale da correggere la direzione della poppa.

CANOA SLALOM

Le regole generali

La Canoa slalom si pratica su acque vive (torrenti naturali o artificiali) e consiste nel completamento di un percorso segnato da porte, per certi versi simile allo slalom speciale dello sci. Però qui non conta solo completare il percorso nel minor tempo possibile, ma anche non aggiungere penalità. Le porte del percorso non possono essere né saltate né toccate altrimenti scattano secondi di penalità che si aggiungono al tempo di percorrenza.

Il punteggio viene calcolato sommando il tempo impiegato per completare il tracciato (ogni secondo vale un punto) e gli errori commessi (2 punti per il tocco porta e 50 per il salto porta). La vittoria va a chi, a fine manche, ha il punteggio più basso.

Kayak e Canoe per lo Slalom

Le imbarcazioni per le gare Slalom hanno determinati limiti di lunghezza e peso

K1: peso 8 kg, lunghezza 3.60m

C1: peso 8 kg, lunghezza 3.50/65m

C2: peso 13 kg, lunghezza 4.10/75 m

CANOA SPRINT

La Canoa Sprint prevede gare di velocità per kayak o canoe canadesi, con 1, 2 o 4 canoisti. Si pratica in acque piatte.

Le dimensioni del kayak

Il Kayak utilizzato anche alle Olimpiadi ha queste caratteristiche:

K1 olimpico: kayak monoposto, 5.20m di lunghezza, e 12 kg di peso,

K2 olimpico: kayak biposto, 6.50m di lunghezza, 18 kg di peso

K4 olimpico: kayak a quattro posti, lunghezza 11m peso 30 kg, costruzione libera, nelle misure indicate.

Le dimensioni della canoa canadese

C1: Canadese monoposto 5,20m di lunghezza 16 kg di peso minimo

C2: Canadese biposto 6,50m di lunghezza 20 kg di peso minimo

C4: Canadese a quattro posti 9m di lunghezza 30 kg di peso minimo

Le specialità della Canoa Sprint