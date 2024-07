Regole principali, misura e peso delle imbarcazioni e dei remi utilizzati nel Canottaggio

Il Canottaggio è una disciplina sportiva di velocità, che si pratica su acque piatte a bordo di imbarcazioni leggere spinte da remi. Alle Olimpiadi si disputano queste specialità di Canottaggio

MASCHILE FEMMINILE Singolo Singolo Due di coppia Due di coppia Doppio Doppio Doppio pesi leggeri Doppio pesi leggeri Quattro con Quattro con Quattro senza Quattro senza Otto Otto

Ovviamente la specialità cambia a seconda di quanti vogatori sono presenti sull’imbarcazione.

“ Con ” o “ Senza “: sottinteso timoniere. La presenza o meno del timoniere sull’imbarcazione è indicata nell’equipaggio con il termine “con” o “senza”.

” o “ “: sottinteso timoniere. La presenza o meno del timoniere sull’imbarcazione è indicata nell’equipaggio con il termine “con” o “senza”. Pesi Leggeri : Al livello Assoluto ci sono due categorie di canottieri: i Senior, senza limite di peso, e Pesi Leggeri, con limite per gli uomini al di sotto di 72,5 kg nel singolo e 70 kg come media nelle barche multiple e per le donne al di sotto dei 59 kg nel singolo e 57 kg come media nelle barche lunghe

: Al livello Assoluto ci sono due categorie di canottieri: i Senior, senza limite di peso, e Pesi Leggeri, con limite per gli uomini al di sotto di 72,5 kg nel singolo e 70 kg come media nelle barche multiple e per le donne al di sotto dei 59 kg nel singolo e 57 kg come media nelle barche lunghe “Di coppia“: significa che l’equipaggio utilizza due remi. Nel caso non sia specificato significa che ogni vogatore utilizza un solo remo.

Canottaggio: le imbarcazioni

Le imbarcazioni da canottaggio olimpico sono lunghe e strette, allo scopo di ridurre la resistenza dall’acqua. Questa forma le rende instabili e soggette a rovesciamenti improvvisi.

Le imbarcazioni, in origine costruite in legno, sono oggi fabbricate in fibra di carbonio, mentre le imbarcazioni da competizione sono ormai quasi tutte in materiali compositi. Questa evoluzione avviene per ottenere barche sempre più veloci ed idrodinamiche dal momento che, in alcune competizioni, pochi secondi possono essere decisivi.

La lunghezza delle imbarcazioni varia a seconda della specialità:

8,2 metri per il singolo,

10,4m per due vogatori e

13,4m quattro vogatori.

19,9 metri per ospitare otto atleti,

Per quanto riguarda i remi si parla di remo “di punta” (lungo 3,82), se il remo è uno solo ed è azionato dal vogatore, e di remo “di coppia” (lungo 2,98m), se ne vengono azionati due.