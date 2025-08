Napoli, De Bruyne bravo ma per i tifosi è troppo grasso: è già polemica

Cresce il malconento tra i tifosi napoletani dopo le amichevoli a Castel di Sangro: Kevin De Bruyne è già nel mirino dei social

“Dategli la XL, lo state facendo mangiare troppo”. I tifosi del Napoli continuano ad essere scatenati sui social dopo un’altra delle prestazioni ‘sottotono’ di Kevin De Bruyne, trovato in evidente sovrappeso e in ritardo di condizione fisica. Sebbene nella gara contro il Brest, persa dagli azzurri per 1-2, sia comunque stato tra i migliori in campo, il numero 11 ancora non scalda il cuore dei tifosi e non riesce ad andare oltre un palo colpito e un colpo di tacco in 90′ di gioco. Intanto, il neo acquisto del Napoli non è sceso in campo quest’oggi nell’altro match amichevole contro la Casertana e i tifosi sui social hanno già lanciato un allarme.

Napoli, De Bruyne ancora non al meglio nelle amichevoli

Già nella prima amichevole persa del Napoli per 2-0 contro l’Arezzo Kevin De Bruyne, all’esordio con la maglia azzurra, non era riuscito ad andare in rete o quantomeno a conquistare i tifosi che da inizio luglio lo avevano già accolto in modo folkloristico mettendolo nel presepe della città di Partenope.

Anche nell’amichevole di Castel di Sangro, persa contro il Brest, il talento belga non è riuscito ad impattare in modo positivo nella gara: soltanto dopo i primi 60 minuti di gara, giocati sottotono, con passo pesante e in ritardo nei recuperi palla, si è acceso nell’ultima mezz’ora risultando poi tra i migliori in campo, al netto dei 90′ di gioco, ma per i tifosi ancora non basta.

Lo sfottò dei tifosi per la condizione fisica di De Bruyne

Non solo i tifosi del Napoli attaccano il talento belga che ancora non brilla dopo l’addio al Manchester City. C’è chi scrive sui social: “Il Napoli ha acquistato un Kevin De BURGER, altro che De Bruyne dei tempi d’oro”. E ancora: “Ma guardate quel panzone e quel sedere chiatto, enorme, di De Bruyne… Se questo non si rimette in forma sarà dura per il Napoli…”

Non si placano gli animi sul web: “Il Napoli pagherà di stipendio oltre 10 milioni lordi per il panzone di De Bruyne, che disastro!”

I tifosi del Napoli restano non convinti da De Bruyne

Cresce la preoccupazione anche tra i tifosi del Napoli, c’è chi scrive: “Contro il Brest, dopo 3 settimane di lavoro, mi sembra ancora troppo in carne De Bruyne“. E ancora: “De Bruyne sembra che si sia mangiato De Bruyne”. Non si placano poi gli animi sul web: “Solo un fazioso non è in grado di riconoscere che il belga abbia almeno 10 kg in più”.

I tifosi restano delusi: “Dire che ieri sia stato il migliore va anche bene ma hai anche giocato contro degli scarsoni sconosciuti del Brest e De Bruyne al netto di tutto ha fatto davvero poco.” E ancora: “L’occhio tecnico, attento e competente avrà visto che ieri De Bruyne correva con una pesantezza incredibile ed è stato anche spesso impreciso nei passaggi filtranti in profondità”.

