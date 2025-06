Calcio, De Bruyne gia' a Napoli... ma per ora sul presepe

Il centrocampista belga Kevin De Bruyne e’ gia’ a Napoli ma per ora sotto forma di ‘pastore di terracotta’. A realizzarlo e’ stato l’artigiano del presepe di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio. La statuina dell’ex giocatore del Manchester City, che, oggi e’ giunto a Roma dove si sta sottoponendo alle visite mediche di rito prima della firma, e’ stata subito sistemata sullo scaffale degli altri campioni d’Italia indossando la maglia azzurra scudettata. “Ha gia’ preso posto nella squadra – spiega all’ANSA Di Virgilio -, l’unica cosa che non ho indicato e’ il numero di maglia. Prima di tutto perche’ non e’ ancora noto e poi perche’ il suo numero al Manchester City, il 17, e’ meglio cambiarlo. Da queste parti ci teniamo a certe cose “. (Immagini di Ciro Fusco)