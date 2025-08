Ceccon ‘punzecchia’ Ceccon, la delusione di Thomas dopo i Mondiali: “Che pollo”. La 4x100 mista è un rimpianto d’oro

Non si sono conclusi come sperava i Mondiali di nuoto per Ceccon, che sui social si è punzecchiato in maniera ironica per la mancata conquista della quarta medaglia

Il giorno dopo la conclusione dei Mondiali di nuoto a Singapore porta con sé un po’ di rimpianti per Thomas Ceccon. Nonostante i tre podi conquistati, il nuotatore veneto rammarica la mancata conquista della quarta medaglia, svanita nell’ultima giornata con la staffetta azzurra nei 4×100 misti che ha chiuso al quarto posto a solo un decimo di distanza dagli Stati Uniti.

Dopo aver commentato a freddo la sua delusione, Ceccon ha poi espresso in maniera ironica il proprio disappunto con un commento sui social, nel quale si è simpaticamente criticato per la gestione dei 200 metri dorso che gli avrebbero potuto regalare quel quarto podio tanto bramato: “Che pollo”.

La delusione per la 4×100 mista

I grandi campioni sono quelli che non si accontentano mai, e Thomas Ceccon sembra proprio far parte di questa categoria. Subito dopo la beffa per il quarto posto ottenuto nella staffetta mista 4×100 maschile dove l’Italia ha chiuso a solo un decimo dal podio dopo essere stata in testa al termine delle prime due frazioni, il nuotatore azzurro ha infatti espresso tutto il proprio disappunto ai microfoni di Rai Sport per la mancata conquista della quarta medaglia personale ai Mondiali di nuoto in scena a Singapore: “Mi dispiace, sono molto arrabbiato perché volevo prendere la quarta medaglia. Anche a Fukuoka siamo rimasti fuori con la staffetta e potevamo prenderla. Oggi ce la siamo giocata, ma purtroppo ci hanno beffato di un decimo, quindi mi spiace molto, è un gran peccato”.

Ceccon ‘punzecchia’ Ceccon: “Che pollo”

Un dispiacere che nasce certamente dalla consapevolezza che le quattro medaglie erano un traguardo alla portata di Ceccon, soprattutto considerando la sua prematura uscita di scena nei 200 metri dorso. Ed è proprio quell’eliminazione nelle batterie ad alimentare i rimpianti di Thomas, che sotto il posto Instagram di Eurosport in cui sono state riportate le sue affermazioni a Rai Sport sul rammarico per la mancata conquista della quarta medaglia ha commentato ironicamente in terza persone le proprie dichiarazioni: “Che pollo, se nn si risparmiava nei 200 dorso poteva anche provare a prendere una medaglia. Gli sta bene”. Un commento che ha scatenato i suoi tanti fan, che lo hanno rincuorato con messaggi di affetto.

Fonte: Instagram EurosportItalia

Rimpianto 100m dorso dopo la staffetta: nella gara individuale sarebbe stato oro

Un altro rimpianto per Ceccon viene invece proprio dalla staffetta 4×100 mista. Thomas ha infatti aperto la gara dell’Italia nuotando la prima frazione a dorso e facendolo alla grande, portando gli azzurri subito in testa grazie all’ottimo tempo di 51.80. Un risultato che non è bastato a garantire la medaglia nella staffetta ma che avrebbe permesso a Ceccon di conquistare la medaglia d’oro nella gara individuale dei 100 metri dorso, dove si è dovuto “accontentare” del secondo posto con 51.90 alle spalle del sudafricano Pieter Coetze che aveva chiuso in 51.85.