Parigi 2024, uno show delle Farfalle a Fiumicino prima del volo

La musica in sottofondo, i trolley utilizzati come se fossero i cerchi o le palle: all’aeroporto di Fiumicino e’ andato in scena un piccolo show – postato sui social dalla capitana Alessia Maurelli – delle “Farfalle” che poi sono volate verso Parigi 2024 con la voglia di ritornare a casa con l’oro. Le gare della ginnastica ritmica sono in programma dall’8 al 10 agosto Arena Porte de la Chapelle: la direttrice artistica ha scelto Maurelli, Martina Centofanti (entrambe alla terza partecipazione olimpica dopo Rio e Tokyo), Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris. Riserva Alessia Russo. Per la prova individuale, invece, difenderanno i colori italiani Milena Baldassari e Sofia Raffaeli, che puntano alla zona medaglie. (ServizioDi Telenews)