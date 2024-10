Tamberi non dimentica Parigi: “Ci ho creduto come un illuso”. E vola a New York con Paola Cortellesi e Laura Pausini

Il saltatore italiano si racconta in un’intervista esclusiva a Eurosport e nel frattempo continua a godersi la vacanze: stavolta alla sfilata di Armani insieme alla moglie Chiara Bontempi

Gimbo a tutto campo. Non c’è solo la pedana e il salto nella vita del campione marchigiano Gianmarco Tamberi che ormai è sempre più un personaggio a 360 gradi. Ma le Olimpiadi di Parigi restano sempre un tarlo come ha raccontato anche in un’intervista esclusiva a Eurosport che andrà in onda sabato. Nel frattempo però non ha mancato un “salto” a New York per la sfilata di Giorgio Armani.

Tamberi torna sull’esperienza Parigi

Un salto nel futuro. Si chiama così lo speciale realizzato da Eurosport su Gianmarco Tamberi che torna a parlare della sua avventura a Parigi 2024. Un lungo racconto che andrà in onda domani sera e nel corso del quale il campione italiano racconta la sua vita e la sua carriera. E ovviamente non manca un passaggio anche sull’ultime e controversa avventura olimpica, con le coliche renali che di fatto lo hanno escluso dalla possibilità di provare a salire sul podio a Parigi 2024.

“Non è stato facile prendere la decisione di andare in pedana perché era la mia decisione contro quella di molte persone – si legge in un’anticipazione dell’intervista – Non me ne fregava niente, dovevo provarci. Mi è arrivata tanta adrenalina dentro, mi sono sentito una forza. Da quel momento fino a quando non ho sbagliato il terzo tentativo a 2,27 ci ho creduto, come un illuso, ma ho creduto di potercela fare”.

Tamberi fa un salto a New York

Una vera e propria parata di star per la sfilata di Giorgio Armani a New York, una serata di gala che ha visto la presenza anche di Gianmarco Tamberi accompagnato come sempre dalla moglie Chiara Bontempi. Come fa sempre, il saltatore italiano ha documentato non solo la sfilata ma anche tutta le fase di preparazione sue e della moglie. E sulla sua pagina Instagram ha fatto la sua comparsa anche una foto che lo ritrae insieme all’attrice Paola Cortellesi e alla cantante Laura Pausini; un trio di star.

La vacanza a Zanzibar

Negli ultimi giorni Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi si sono presi qualche giorno di riposo per una vacanza che mancava da troppo tempo. E per l’occasione hanno scelto un’isola di Zanzibar per quello che dalla pagina Instagram di Gimbo sembra essere stato un vero e proprio paradiso. Non è mancato il romanticismo e non sono mancate le sue solite uscite “comiche”. Ora per l’azzurro sarà anche il momento di tornare alla preparazione in vista degli impegni che lo aspettano nel 2025.