Tamberi, la nuova vita del fratello Gianluca: “In pedana grazie a Luigi Casadei”. Mentre Gimbo “scappa” a Zanzibar

Il fratello del campione olimpico di Tokyo racconta la sua esperienza di allenamenti insieme al campione paralitico Luigi Casadei. La rivelazione su Gimbo: “Non è un alieno, i suoi risultati frutto di impegno e sacrificio”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La voglia di tornare in pedana per quello che si porta dietro l’etichetta di “fratello di..” anche se è è un po’ più grande di Gianmarco. Il cognome Tamberi è una garanzia nel mondo dell’atletica e ora Gianluca prova a mettere la sua esperienza e le sue conoscenze anche al servizio degli altri. A raccontarlo è lui stesso nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla della sua amicizia con Luigi Casadei.

Gianluca Tamberi, l’amicizia con Casadei

Un passato di ottimo livello nel mondo dell’atletica quello di Gianluca Tamberi. La sua specialità non è però quella di “volare” come il fratello bensì quella di lanciare il più lontano possibile il giavellotto e ora il fuoco per quella passione torna a riaccendere grazie a un’amicizia: “Da qualche mese sono ripartito grazie a Luigi Casadei, un ragazzo autistico di Ancona, che come me ama lanciare. Luigi gareggia per la Fisdir, a ottobre del 2o23 ha centrato il record del mondo nel giavellotto e da quel momento abbiamo cominciato ad allenarci insieme. Stare con lui mi ha permesso di trascorrere più tempo in pedana. Io ho chiuso quinto agli assoluti, lui ha realizzato altri record del mondo”.

Gianluca, fratello di Gimbo

La storia “sportiva” di Gianluca così come per Gimbo è cominciata con la pallacanestro e solo nel 2006 arriva l’amore per l’atletica ma invece dell’alto sceglie il giavellotto: in carriera un titolo italiano juniores, un primato italiano Under2020 e il titolo tricolore a San Benedetto del Tronto. Un legame con l’atletica che è rimasto solido nel corso del tempo anche se con qualche alto e basso, proprio per la vicinanza con papà Marco e con Gimbo: “E’ una gioia e un privilegio essere il fratello di Gianmarco. Ho avuto la fortuna di vedere come si fa ad arrivare in vetta. E’ un privilegio aver assistito da vicino alla formazione di un’icona dello sport, non solo dell’atletica. Ma Gimbo non è un alieno, è uno di noi che con talento, impegno e sacrificio ce l’ha fatta”.

Tamberi: la “fuga” a Zanzibar

Una stagione lunghissima, con tante gioie e ovviamente quella delusione olimpica che resta sempre lì a far capolino. Gianmarco Tamberi però ha deciso di mettere in pausa tutti i suoi impegni, anche quelli extrapedana (nelle ultime settimane si è prestato anche da modello alla Milano Fashion Week) e si sta concedendo qualche giorno di meritata vacanza a Bawe Islands, al largo della costa sud orientale di Zanzibar. Ovviamente anche la vacanza con la moglie Chiara Bontempi viene raccontata con grande zelo sui social con lo stesso Gimbo che ha ammesso: “Qualche giorno fa ho messo in atto la protesta della barba, l’avrei lasciata crescere fino a quando non avessimo deciso la meta per le vacanze. Chiara voleva rimanere in Italia per continuare i lavori alla casa, ma era da un anno che non mi concedevo qualche giorno libero. E alla fine siamo partiti”.