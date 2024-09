Parigi 2024, Bagno di folla per Tamberi: "Los Angeles? Mi riposo e poi deciderò"

Un tifoso ironizza con lui sulla sua dieta fuori il Quirinale: "Ora una bella carbonara"

Tamberi ha riconsegnato il Tricolore al Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, dopo l’avventura poco fortunata delle Olimpiadi di Parigi. All’uscita Gimbo ha dedicato del tempo ai tifosi che lo aspettavano. Selfie ed autografi per il “più grande sognatore” come lo ha chiamato un giovane. C’è anche chi ironizza sulla sua dieta dicendo: “ora una bella carbonara”. “Essere al Quirinale è sempre un onore. Mi sarebbe piaciuto entrare con una medaglia”, ha esordito Tamberi rispondendo alle domande dei cronisti. “Dopo Parigi mi sono rialzato un’altra volta e mi sono rimesso in gioco, questo è l’insegnamento più grande che lo sport può dare. Sono contento che sono in grado di reagire – ha proseguito Gimbo -. Avevo paura di fallire di nuovo ma tornare a vincere mi ha permesso di credere nei miei mezzi”. Alla domanda se sta pensando all’Olimpiade di Los Angeles ha detto: “mi sono promesso che prima mi riposo. Non voglio prendere una decisione di pancia”.