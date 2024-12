Tamberi in versione “cartoon”: la fede, le molle di Roma e la delusione olimpica. Ma sul futuro resta il dubbio

Gianmarco Tamberi chiude una stagione molto importante ma per il momento sembra non voler dare nessuna indicazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora un anno da Gianmarco Tamberi, fatto di grandi salti, di trionfi ma anche di una delusione importante. Non è ancora tempo di bilanci ma la fine del 2024 è un momento comunque significativo per il saltatore marchigiano che ha già ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione.

Tamberi in versione cartoon

Complice lo sponsor tecnico che segue Tamberi, il campione azzurro ha pubblicato una serie di scatti che lo vedono in versione cartone animato. Immagini che ripercorrono la sua stagione a cominciare dalla bellissima vittoria agli Europei di Roma, dove Gimbo fu assoluto protagonista in pedana. L’azzurro non solo ha conquistato la medaglia d’oro ma ha dato spettacolo riuscendo a esaltare il pubblico con le sue famose scarpe con le molle, uno spettacolo nello spettacolo rimasto negli occhi di tutti. Ma nelle “tavole” pubblicate dall’azzurro ci sono anche la famosa fede caduta nella Senna e la delusione delle Olimpiadi di Parigi, con quelle maledette coliche che non gli hanno permesso di inseguire il sogno a cinque cerchi.

Il messaggio di Gimbo

Ad accompagnare queste immagini anche il post di Gianmarco Tamberi: “Il 2024 mi ha messo alla prova, tante soddisfazioni e diversi ostacoli da affrontare. Ma una cosa è certa, quello che fa sempre è sapersi rialzare e rimettere in gioco. Le vittorie che arrivano subito dopo le delusioni sono decisamente le più belle”. Nessuna rivelazione del saltatore marchigiano che ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione ma sul futuro, quello ancora un po’ lontano, non ha ancora svelato i suoi piani.

Ora c’è Tokyo, Los Angeles è ancora lontana

C’è un 2024 da mandare in archivio e lanciarsi verso una nuova stagione. Le sfide per Gianmarco Tamberi non sono finite e ancora meno la sua voglia di continuare a stupire. Se poi all’equazione si aggiunge una città speciale come Tokyo, allora il nuovo anno assume un connotato ancora più importante. Il grande appuntamento del 2025 è rappresentato dai Mondiali che si disputano in Giappone, nello stadio in cui il marchigiano si è laureato campione olimpico nella notte magica per l’Italia grazie anche alla vittoria di Marcell Jacobs. Ma per il marchigiano non è ancora tempo di fare rivelazioni sulla sua volontà verso Los Angeles 2028, tre anni sono tanti per un atleta che a giugno scorso ha compiuto 32 anni. Il futuro resta incerto ma Gimbo in quanto a sorprese non è mai stato secondo a nessuno.