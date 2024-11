Marcell Jacobs ritrova il padre dopo trent'anni, l'emozione di mamma Viviana: "Tutto è possibile!"

Dopo trent’anni, il campione olimpico ha festeggiato il Ringraziamento in compagnia del padre: un’emozionante riconciliazione celebrata dalla mamma di Marcell sui social

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Un Ringraziamento da ricordare per Marcell Jacobs. Il campione olimpico ha, infatti, trascorso per la prima volta in vita sua questo giorno di festa in compagnia del padre, Lamont, ricucendo un rapporto spezzato alla nascita e mai veramente vissuto fino a oggi. A testimonianza del riavvicinamento, un toccante post condiviso su Instagram dalla mamma del campione olimpico, Viviana.

La separazione di Marcell da papà Lamont

Marcell, che da oltre un anno si allena negli Stati Uniti con l’obiettivo chiaro dei mondiali di Tokyo e delle Olimpiadi di Los Angeles, è nato negli Stati Uniti, a El Paso, Texas, nel settembre 1994. Pochi mesi dopo la sua nascita, il padre Lamont allora ventenne e arruolato nella US Army lasciò la famiglia per trasferirsi in Corea del Sud, dove era stato destinato dall’esercito americano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Circa un anno e mezzo dopo, il piccolo Marcell e la mamma, Viviana Masini, tornarono in Italia, a Desenzano, paese d’origine della donna e in cui il futuro campione ha trascorso gran parte della propria vita. Qui Jacobs ha iniziato la sua carriera nell’atletica, che lo ha portato a vincere praticamente tutto, compresi i due ori olimpici a Tokyo 2021.

Un padre assente

Da allora, il rapporto tra padre e figlio è stato sfilacciato e, certamente, non idilliaco. Fino a questi ultimi giorni, come testimoniano gli scatti condivisi sui social da mamma Viviana, che ritraggono Lamont e Lamont Marcell (questo il nome completo dell’azzurro, ndr) felici e insieme durante il Giorno del Ringraziamento.

La riconciliazione tra padre e figlio è figlia di un percorso lungo e delicato, reso possibile grazie anche al supporto di mamma Viviana e della mental coach Nicoletta Romanazzi, che ha aiutato Marcell a superare i blocchi emotivi legati al vuoto familiare rappresentato dall’assenza del padre: “Lo odiavo per essere scomparso – aveva dichiarato Jacobs nel 2021, come ricorda Il Corriere della Sera – ma ho cambiato prospettiva: mi ha dato la vita, muscoli incredibili, la velocità. L’ho giudicato senza conoscere la sua storia”.

La riconciliazione raccontata da mamma Viviana

Il recente incontro, avvenuto a Kingsland, in Georgia, ha segnato un momento speciale per tutta la famiglia. Con Jacobs c’erano la moglie Nicole e i loro figli, Anthony e Meghan, oltre a Jeremy, il primogenito che Marcell ha avuto da una precedente relazione. Lamont, oggi particolarmente legato ai suoi tre nipoti, ha condiviso con loro una giornata di gioia, finalmente in famiglia.

Sui social, è stata proprio mamma Viviana a raccontare con un toccante messaggio l’emozione di una famiglia finalmente riunita: «Questo è il risultato della pazienza e dell’amore verso un credo e un ideale di Famiglia. Bisogna sempre credere che tutto è possibile! Oggi più che mai credo nei miracoli piena di gioia e lacrime: se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna! Dal 1994 al 2024, trent’anni di lunga attesa: è stata una Festa del Ringraziamento in tutto e per tutto! L’universo continua a sostenerci nei nostri desideri, non ti stancare di aspettare».