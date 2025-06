Jacobs, la sfortuna non dà tregua: ennesimo stop e ansia per i Mondiali. L’attacco di Tilli: “Bisogna farlo rientrare”

Marcell Jacobs si ferma ancora una volta, dopo aver rinunciato agli Europei a squadre, lo sprinter di Brescia deve dire di no anche al meeting di Nancy: ancora un problema muscolare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia ha festeggiato la sua seconda vittoria consecutiva negli Europei a squadre ma lo ha dovuto fare senza una delle sue stelle: Marcell Jacobs non era a Madrid con il resto della squadra e ora le sue condizioni fisiche preoccupano, e non poco, anche in vista dei Mondiali di Tokyo.

L’ennesimo stop di Jacobs

L’ennesimo infortunio di Marcell Jacobs, l’addio all’Italia e la scelta di andare in Florida non si sono rivelate fortunate per lo sprinter azzurro. Una stagione difficilissima la sua, con una sola prova all’aperto a Turku (anche piuttosto negativa) e poi con una serie infinite di rinunce. L’ultima è quella che lo porta a dire di no al Meeting di Nancy che si terrà il prossimo 4 luglio. Stando a quanto rivelato da L’Equipe il campione olimpico dei 100 metri avrebbe accusato un problema alla coscia sinistra che lo ha spinto a dare forfait. E ora la preoccupazione in vista dei Mondiali che si terranno in Giappone a settembre aumenta sensibilmente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attacco di Stefano Tilli

Sulla questione infortuni e sul caso che riguarda Marcell Jacobs, ma anche Chituru Ali, l’altro sprinter azzurro volato negli States, interviene Stefano Tilli. Il leggendario sprinter azzurro e commentatore televisivo non usa mezzi termini per descrivere la situazione e si lancia nettamente all’attacco: “Solo dopo un’attenta riflessione si potrà venire a capo della questione e se non è troppo tardi bisogna farli rientrare visto che quella strada non ha portato risultati”. Poi nel suo intervento alla Gazzetta continua: “Jacobs è molto indietro, ci sarà il tempo per recuperare ma sembra che le condizioni in cui si trova ad allenarsi non siano quelle giuste per un grande risultati. Ali si è un po’ perso. Non puoi costringere qualcuno ad allenarsi dove vuoi ma nemmeno guardare in maniera remissiva”.

La preoccupazione di Collio

Quasi profetiche suonano adesso le parole di Simone Collio che in un’intervista a OA Sport aveva espresso i suoi dubbi sulle condizioni del campione olimpico di Tokyo: “Deve esserci qualcosa che non va nella preparazione ma sappiamo che a marzo ha avuto un problema importante. Non faccio più parte del suo staff, quindi non so quale sia la situazione ma per me è uno de migliori come recupero dagli infortuni. Credo però che lo rivedremo in pista solamente ad agosto. Ora deve riorganizzare la preparazione e lavorare bene e lontano dai guai”.