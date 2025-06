Jacobs, calvario senza fine: rinuncia anche al Roma Sprint Festival. Emergenza Italia per gli Europei a squadre

Continua il calvario di Marcell Jacobs, il ritorno in gara a Turku è andato peggio del previsto e arriva l’ennesima rinuncia. L’infortunio di Melluzzo mette nei guai l’Italia

Una stagione che sta diventando un calvario. Marcell Jacobs si ferma ancora e non sarà protagonista dell’evento in programma a Roma nella giornata di giovedì. Una brutta notizia per la nazionale italiana e per la staffetta 4×100 in vista degli Europei a squadre di fine mese.

La rinuncia al Roma Sprint Festival

Il ritorno in gara di Marcell Jacobs a Turku era molto atteso, la speranza è che lo sprinter azzurro cominciasse a scaldare i motori in vista dei Mondiali di Tokyo e che potesse essere un fattore anche in occasione degli Europei a squadre. Invece il suo ritorno in pista si è rivelato un mezzo disastro sia dal punto di vista del tempo fatto segnare (10”30 in batteria, poi ancora peggio in finale con 10”44) e anche dal punto di vista fisico.

Al punto che il suo staff ha annunciato la rinuncia al Roma Sprint Festival: “La gara ha evidenziato la necessità per Jacobs di rimodulare il programma di questo inizio di stagione. Dopo aver pianamente recuperato l’infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti”.

Europei a squadre: emergenza Italia

Lo scarso stato di forma di Marcell Jacobs non è l’unica notizia per l’Italia dell’atletica in vista degli Europei a squadra che andranno in scena dal 26 al 29 giugno. A mettere ancora più in difficoltà il direttore tecnico Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo arriva anche l’infortunio di Matteo Melluzzo. Lo sprinter ha infatti confermato che sta facendo i conti con la pubalgia da moltissimo tempo. L’unica certezza della staffetta 4×100 rimane Filippo Tortu che resta padrone dell’ultima frazione: nella squadra ci saranno Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Tutto il resto è da inventare visto che anche Chituru Ali, dopo il trasferimento negli States, non è ancora riuscito a tornare nelle condizioni che gli hanno permesso di far segnare un sub-10.