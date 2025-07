Sinner troppo superiore ad Alcaraz, lo sfogo in campo e l’ammissione di Carlos dopo Wimbledon: “Non sapevo che fare”

In conferenza stampa Alcaraz ha ammesso la netta superiorità di Sinner, aspetto già palese in campo in occasione della finale di Wimbledon, quando Carlitos si era lasciato andare a uno sfogo

Alla vigilia della finale di Wimbledon molti ex giocatori e addetti ai lavori vedevano in Carlos Alcaraz il favorito – anche se di poco – alla vittoria finale. Un pronostico ribaltato da Jannik Sinner, che non ha semplicemente battuto lo spagnolo, ma lo ha fatto sentire quasi impotente di fronte a lui, come dimostrato da un suo sfogo durante la partite e poi confermato da alcune sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Alcaraz: “Ho giocato contro un tennista incredibile”

Contrariamente a quanto accaduto poco più di un mese fa, questa volta è toccato a Carlos Alcaraz cedere il passo a Jannik Sinner in una finale slam. Una situazione inedita per lo spagnolo che mai era stato sconfitto prima nell’atto conclusivo di un Major e che ha ovviamente comportato un po’ di tristezza in Carlitos. Tristezza in un certo senso un po’ diluita dalla consapevolezza di aver perso contro il n°1 al mondo come ammesso in conferenza stampa: “È sempre brutto perdere una finale ma complessivamente sono orgoglioso di quello che ho fatto, vado via a testa alta, ho fatto tutto quello che potevo ho giocato contro un tennista incredibile. C’è tristezza, ma esco a testa alta”.

Alcaraz ha poi analizzato anche il match e soprattutto uno dei punti chiave, ovvero la sua resa al servizio, che nella finale non è stata all’altezza di quanto mostrato nei turni precedenti, merito, ovviamente, anche di Sinner: “Ho giocato contro uno dei tennisti migliori in risposta, io speravo di fare meglio sulle prime, quindi devo migliorare su questo fondamentale”.

Alcaraz: “Nessuno al livello mio e di Sinner”

Con Alcaraz e Sinner che si sono affrontati back to back al Roland Garros e a Wimbledon, il tennis maschile sembra aver compiuto un tuffo di quasi vent’anni nel passato, tornando agli albori della rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal, che tra il 2006 e il 2008 dominarono le finali di questi due tornei. Come per i Fedal, anche Jannik e Carlos stanno dando vita infatti a una rivalità che anima il mondo del tennis, una rivalità che al momento non ha eguali nel circuito, come evidenziato dallo spagnolo: “La rivalità con Sinner sta crescendo. Stiamo giocando le finali dei migliori tornei del mondo. Onestamente, non vedo un altro scontro con il livello che stiamo mostrando. Ci spingiamo a vicenda per continuare a migliorare”.

Lo sfogo in campo e l’ammissione di Alcaraz: “Non sapevo cosa fare”

Carlitos è poi tornato a parlare della finale, ammettendo di essersi sentito a un certo punto impotente di fronte a Sinner: “Sono molto orgoglioso del mio tour sull’erba. Perdere una finale di uno Slam è sempre difficile, ma abbiamo imparato ad accettare le cose come vengono e a cogliere gli aspetti positivi. Ci sono stati momenti di ogni tipo nella partita. Sinner, partendo dal secondo set, ha alzato il livello da fondocampo. Non sapevo cosa fare; sentivo che lui era più completo di me. Poi nel quarto set ci siamo detti che era il momento di divertirci, ed è stato allora che si sono presentate le occasioni migliori”.

Un pensiero che Alcaraz aveva esplicitato anche nel corso dell’incontro durante il terzo set, quando in un momento di difficoltà e sconforto si era girato verso il proprio angolo dicendogli di sentirsi troppo inferiore da fondo campo: “Sta giocando molto meglio di me. Da fondo campo è molto più forte di me. Sta giocando molto meglio di me”. Uno sfogo da parte di colui che fino a ieri era il duplice campione in carica che aveva fatto capire quanto Sinner stesse giocando a un livello disumano, anche per un extraterrestre come Carlitos.