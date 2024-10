Molinarolo, vittima di “body shaming”: “Chi mi offende la passa liscia, ma bisogna continuare con le denunce”

Elisa Molinarolo non ci sta, la saltatrice con l’asta azzurra continua la sua battaglia contro gli insulti che ha ricevuto sui social: “C’è un problema e bisogna trovare una soluzione”

Elisa Molinarolo non vuole fermare la sua battaglia anche se dai tribunali per il momento non arrivano notizie positive. L’atleta azzurra, impegnata anche alle Olimpiadi nel salto con l’asta, ha deciso di denunciare le offese ricevute sui social per il suo aspetto fisico. Un attacco personale che l’atleta azzurra ha deciso di non derubricare a “comportamento da social” ma invece ha denunciato.

Molinarolo: “Sapevo che non sarebbe successo nulla”

Elisa Molinarolo è stata ospite di Sprint2u, la trasmissione di OA Sport sul mondo dell’atletica, in cui oltre che della sua carriera ha parlato anche del caso di “body shaming” di cui è stata vittima. L’azzurra infatti ha subito degli attacchi sui social con alcuni utenti che l’hanno insultata duramente dopo le Olimpiadi di Parigi. E lei ha deciso di denunciare: “Il giudice ha archiviato il caso. Sapevo che non sarebbe successo niente, chi mi difende potrebbe proseguire se sarà il caso. Ma so che chi mi offende per il fisico la passa liscia. In questo caso ho voluto sfruttare la visibilità che ho maturato per mandare un messaggio. Parliamo di un problema reale a cui bisogna trovare una soluzione. Io ne ho sofferto parecchio”.

“Bisogna continuare con le denunce”

Elisa Molinarolo sembra aver deciso di portare avanti una battaglia a cui tiene molto. Le offese ricevute sul peso l’hanno segnata, forse anche in virtù di quelle passato nel mondo della ginnastica: “Penso che con 10, 20, 100 querele possiamo portare a galla questo problema. Molto spesso chi subisce queste offese sta zitto e va avanti. Anche in vacanza mi hanno chiesto se non avessi il fisico troppo pesante per fare salto con l’asta. La gente non sa che prima di fare una battuta deve accendere il cervello”.

Le denunce come “possibile soluzione” a un problema reale che Elisa ha vissuto in prima persona: “Ho iniziato a fare atletica dopo un periodo nero nella ginnastica con la bilancia che era terrore pure. Il mio allenatore Marco Chiarello ha percepito il mio disagio e non ha mai forzato la mano”.

Obiettivo Mondiali a Tokyo

Il 2024 è stato un anno molto importante per Elisa Molinarolo che ha centrato il record italiano indoor con 4,66, ha chiuso al sesto posto la finale agli Europei di Roma e poi ha ottenuto lo stesso risultato anche ai Giochi Olimpici di Parigi con un salto da 4,70: “La mia idea è quella di fare Europei e Mondiali indoor ma ovviamente prima dovrò qualificarmi. Poi avrò a disposizione tutta l’estate per prepararmi ai Mondiali di Tokyo, mi piacerebbe toccare anche il record italiano visto che non è così lontano e poi magari una medaglia”.