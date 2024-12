Fiorentina-Inter, malore per Bove: giocatori in lacrime e paura al Franchi, partita rinviata. Come sta Edoardo

La partita tra viola e nerazzurri sospesa al 17' e poi rinviata: angoscia per il malore occorso al giovane centrocampista, passato in estate dalla Roma alla Fiorentina.

Le polemiche per un gol annullato a Lautaro Martinez, con Barella e Inzaghi a giurare e spergiurare che il pallone calciato da Bisseck fosse ancora in campo al momento del lancio (in realtà da un fermo immagine si intuiva come la sfera fosse interamente fuori). Poi il sussulto di paura di tutto il Franchi: un calciatore della Fiorentina ha accusato un malore. E tra i primi a richiamare l’attenzione dell’arbitro e dei sanitari, ci sono stati proprio i calciatori dell’Inter.

Fiorentina-Inter, Bove si accascia sul prato del Franchi

Edoardo Bove, centrocampista della Viola, si stava allacciando le scarpe proprio durante la pausa per consentire di accertare l’episodio incriminato, quando è improvvisamente stramazzato al suolo. Secondo quanto riferito dai bordocampisti Sky e DAZN, dopo che si stava allacciando le scarpette, poi all’improvviso ha avuto uno scatto ed è finito giù. Immediatamente i calciatori delle due squadre hanno fatto capannello per impedire alle telecamere di riprendere Bove a terra, esanime. Ma non ce n’era neppure bisogno: la Lega, in situazioni simili come in caso di incidenti sugli spalti, ha dato chiare direttive di girare l’obiettivo altrove.

Malore Bove: la grande paura e la corsa in ospedale

L’unico flash che è filtrato nei lunghi minuti di ansia per le condizioni del giovane centrocampista passato dalla Roma alla Fiorentina, sono state le immagini dei calciatori. Soprattutti quelli della Fiorentina, visibilmente in ansia. Molti quelli che non hanno trattenuto le lacrime. E poi anche le polemiche da parte del pubblico per l’ambulanza che sembrava sul punto di arrivare e che invece è arrivata con un po’ di ritardo, almeno apparente. Solo dopo alcuni minuti Bove è stato sistemato sulla vettura e portato via dallo stadio, peraltro in rifacimento. Direzione: ospedale Careggi. Bove ha perso conoscenza.

Fiorentina-Inter, partita sospesa e tifosi in ansia

La partita, naturalmente, è stata sospesa e poi ufficialmente rinviata dalla Lega, nel silenzio surreale di tutto il Franchi. Anche i collegamenti tv sono stati sospesi, in attesa di notizie. Anche in occasione dell’ultimo episodio analogo, avvenuto la scorsa primavera in Udinese-Roma, il match fu sospeso definitivamente in seguito a un analogo malore accusato da Ndicka. E la partita ripartì poi qualche settimana dopo, con la disputa dei minuti rimanenti. Ma naturalmente l’aspetto sportivo passa in secondo piano di fronte a quanto accaduto a Bove, con tutti i tifosi uniti nella speranza che tutto possa risolversi senza grosse conseguenze per il calciatore.

L’aggiornamento: Bove ha ripreso conoscenza

Già durante il viaggio in ambulanza verso l’ospedale Careggi, Bove avrebbe ripreso conoscenza e ripreso a respirare autonomamente. Lo riportano varie fonti, tra cui l’Ansa. Ecco quanto si legge sul portale della principale e più autorevole agenzia di informazione italiana: “Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac, aveva spasmi”.