Malore a Ndicka, Udinese-Roma sospesa sull'1-1 al 72': De Rossi negli spogliatoi, gli applausi dello stadio

Partita sospesa dopo che Ndicka ha accusato un malore al petto: apprensione tra i calciatori giallorossi, De Rossi si è fiondato negli spogliatoi. Si ripartirà dall'1-1.

Udinese-Roma sospesa al minuto 72 per un problema al petto accusato da Ndicka, uscito in barella ma cosciente. Pollice alzato da parte del difensore giallorosso, che ha allarmato mister Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso si è subito diretto negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni fisiche del suo calciatore, con il parziale di 1-1 a 18 minuti dalla fine. Al gol del vantaggio bianconero targato Pereyra, ha risposto il solito Romelu Lukaku. Applausi di tutto il “Bluenergy Stadium” dopo il triplice fischio dell’arbitro Pairetto.

Udinese-Roma sospesa per l’infortunio di Ndicka

Udinese-Roma è stata sospesa per l’infortunio patito da Ndicka al 72′, quando il calciatore è rimasto a terra privo di sensi per un problema al petto. Il difensore ha poi ripreso conoscenza, tranquillizzando compagni ed avversari. Grande apprensione sulla panchina giallorossa, con Daniele De Rossi si è precipitato negli spogliatoi per valutare le condizioni del ragazzo.

Stando a una primissima ricostruzione da parte del bordocampista DAZN, Ndicka ha lamentato un improvviso dolore al petto e si è accasciato al suolo. Immediato l’intervento dello staff medico della Roma, che ha già effettuato i primi accertamenti. Partita sospesa dall’arbitro Pairetto dopo un lungo confronto con De Rossi, Cioffi e Balzaretti, con lo stadio friulano che ha accolto con un fragoroso applauso la decisione del direttore di gara, presa di comune accordo con i club.

Udinese-Roma, Ndicka all’ospedale: cosa succede ora

La priorità è ovviamente capire come sta Ndicka, quali sono le sue condizioni e cosa gli è successo. Il giocatore della Roma è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il malore, per una macabra e curiosa coincidenza, è caduto per giunta nel dodicesimo anniversario della scomparsa in campo di Piermario Morosini durante un Pescara-Livorno di Serie B. Dal punto di vista sportivo, si tratta di stabilire quando saranno giocati i minuti rimanenti. Si ripartirà in ogni caso dal punteggio sul campo al momento della sospensione, 1-1 per effetto delle reti di Pereyra per i friulani e di Lukaku per i giallorossi.

Il tabellino di Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. G. Cioffi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Huijsen, Llorente, Ndicka; Angelino, Paredes, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Aouar; Lukaku. All. D. De Rossi.

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Torino.

Marcatori: Pereyra 23′, Lukaku 64′

Ammoniti: Kamara (U), Bijol (U).