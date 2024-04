L'Udinese conferma Lucca in avanti, dietro a lui gioca Pereyra. C'è Samardzic in mezzo al campo, con lui ci sono Walace e Payero. Turnover ragionato nella Roma, in avanti gioca Lukaku, ma al suo fianco c'è Baldanzi con Dybala che parte fuori. Conferma per Cristante in mezzo al campo vista la squalifica in Europa League, mentre dietro, davanti a Svilar giocano Huijsen, Llorente e Ndicka. Partono in panchina Smalling, Pellegrini ed El Shaarawy.17:17