Milan-Roma, Mancini eroe giallorosso ma "odiato" sui social: il post di Ryanair diventa virale

Gianluca Mancini dopo aver deciso il derby e aver scatenato la polemica per la “bandiera col ratto”, ha segnato il gol decisivo anche in Europa League contro il Milan ma Ryanair gli vuole togliere un primato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gianluca Mancini sempre più protagonista. Non capita tutti i giorni che un difensore possa decidere una partita con un gol a favore della propria squadra, che capiti due volte e a distanza di pochi giorni, e in due partite come il derby e il match di Europa League con il Milan, è ancora più raro. Dalle polemiche alla gloria, Mancini è l’uomo del momento in casa Roma ma anche sui social.

Milan-Roma: la decide ancora Mancini

Notte europea e ancora più importante euroderby europeo. Nel corso degli ultimi anni, la Roma ha sempre ha avuto una vocazione continentale accentuata dalle stagioni di José Mourinho con vittoria in Conference e finale in Europa League. Ora i giallorossi, sotto la guida di Daniele De Rossi, ci riprovano e ieri sera nell’andata dei quarti di finale è stato fondamentale il gol di Mancini al 17’ del primo tempo per indirizzare la doppia sfida che giovedì prossimo vivrà la sua seconda parte.

Mancini: eroe e “villain”

La rete per decidere il derby, poi quella per decidere la gara d’andata di Europa League: la Roma giallorossa ha eletto Gianluca Mancini come suo idolo ed eroe. Altrove però la situazione è un po’ diversa e già rimanendo in città ma mettendo il naso nella sponda biancazzurra i sentimenti cambiano. Le polemiche che sono seguite al gesto della bandiera con il difensore che ha preso di mira i tifosi della Lazio e alla fine ha pagato con un’ammenda e un po’ di commenti furiosi sui social.

Ryanair: il post diventa virale

I tifosi della Roma esultano e c’è chi come Guendalina che in segno quasi di sfida nei confronti degli avversari (Lazio e Milan) scrive un post con foto di Mancini con le braccia al cielo e la didascalia: “Il più odiato dagli italiani”. Occasione troppo ghiotta per il social media manager di Ryanair Italia che subito lo condivide e replica: “Solo dopo di noi”. Del resto se a volte i voli e le procedure di imbarco sono oggetto di critica, Ryanair si è sempre contraddistinta per il suo modo di comunicare sui social anche con grande ironia come in questo caso.