Milan-Roma, bufera sulla Rai per effetti sonori e telecronaca Adani

Serata da incubo per la Rai: i cori beceri di un capo ultras del Milan hanno sovrastato per circa 30 minuti le voci di Bizzotto e Adani. Web in tilt

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Buona la prima? Proprio No. La telecronaca Rai di Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League, è stata scandita dai cori spesso offensivi e volgari lanciati dal capo ultras rossonero che per circa mezz’ora hanno addirittura sovrastato le voci di Bizzotto e Adani. Anche quest’ultimo è finito nel tritacarne social, perché accusato dai tifosi giallorossi di essere eccessivamente di parte.

Bufera sulla Rai: che cosa è successo durante la telecronaca di Milan-Roma

Per circa 30 minuti, prima che i tecnici di Rai Sport riuscissero a risolvere il problema, la telecronaca di Rai 1 del match tra Milan e Roma è stata sovrastata dai cori beceri di un capo ultras rossonero armato di megafono. Impossibile evitare di ascoltare cosa dicesse, perché la sua voce arrivava a coprire quelle di Bizzotto e Adani. Esordio europeo della Rai da incubo per via della vicinanza del tifoso ai microfoni ambientali dell’emittente. Nessun problema si è registrato, invece, per quanto riguarda la telecronaca di Sky e Dazn.

Milan-Roma, tifosi scatenati sui social: Rai bocciata e condannata

La Rai nell’occhio del ciclone sui social. “Una figura di m…a internazionale. Grazie Rai, avete toccato il fondo” sentenzia John Mallory su X. “I responsabili Rai vanno cacciati” aggiunge un altro utente. “Bizzotto, Adani e l’ultrà de Milan in telecronaca. Rai sempre più imbarazzante” twitta Jamedeo. Tantissimi i post che stigmatizzano quanto accaduto in diretta tv sulla la rete ammiraglia del servizio pubblico. “Orribile telecronaca della Rai che non esclude l’audio becero della curva milanista. Servizio pubblico sempre una pessima garanzia” condanna Ubuweb RoI.

Adani contestato dai tifosi dalla Roma: ecco perché

Nel mirino soprattutto dei tifosi della Roma è finito anche Lele Adani, il cui commento è stato giudicato troppo filo-Milan. “La cosa più bella della telecronaca Rai è sentire Adani che rosica e difende il Milan sempre e comunque” ha scritto LukeTvHd. “Ogni volta che parla Adani metto il muto. Una telecronaca così di parte non ce la meritavamo” rincara la dose Marianella. “Una telecronaca scandalosa, audio stadio scandaloso, commenti tecnici scandalosi. Un continuo tifo per il Milan” chiosa Doriano. Insomma, una serataccia per la prima gara europea andata in onda sulla Rai.