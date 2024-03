Adani, Cassano e Ventola annunciano il ritorno e attaccano Vieri: “Fa 22 visualizzazioni, gli togliamo anche quelle”

Dopo la fine della Bobo Tv e dell’esperienza con Vieri: Adani, Cassano e Ventola preparano il loro nuovo progetto e dai social lanciano anche delle frecciate al loro ex collega

04-03-2024 18:04

Dettagli non ce ne sono ancora ma la certezza è che Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano stiano preparando il loro ritorno. La fine dell’avventura Bobo Tv non ha spento la voglia di fare comunicazione intorno al mondo del calcio e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti in materia come annunciato dai diretti interessati su Instagram.

“Tre è il numero perfetto” poi le bordate a Vieri

Lo stile non è cambiato. La voglia di raccontare il calcio di Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani rimane intatta con i tre ex calciatori che si preparano a fare il loro ritorno: “Ma tre non è il numero perfetto?”, dice l’ex difensore. “Voglio dire a qualche bastardo, buffone…(e parolacce varie) – dice Antonio Cassano – vi vengo a prendere tutti io, Barbafine e lo sceneggiatore. Prima seguivano 22 persone ora forse arrivano a 6, ma non facciamo prigionieri”.

Il video postato sulle pagine social dei tre sembra essere un attacco diretto a Christian Vieri e alle voci di un netto calo di ascolti della Bobo Tv dopo la fine dell’esperienza comune. Anche nel frattempo l’ex attaccante di Juve e Inter ha aumentato la sua proposta di contenuti sul web.

Adani, Cassano e Ventola: come sarà il nuovo format

Nel corso delle ultime settimane dagli account social di Adani, Cassano e Ventola sono arrivati molteplici indizi sul fatto che i tre si stanno per lanciare nella prossima impresa. Nell’ultimo video non si parla ancora di quando avverrà: “Padre tempo”, scherza Ventola. E non ci sono neanche dettagli su come sarà il format del nuovo programma che i tre proveranno a lanciare. Senza dubbio il loro addio dalla BoboTv ha chiuso un’epoca con le opinioni di Cassano e Adani che hanno sempre creato grandi spaccature tra i tifosi e generato polemiche.

Voglia di “Bobo TV”: la comunicazione diversa sul calcio

Nonostante le critiche e magari anche una discreta fetta di “haters”, non c’è dubbio che la Bobo Tv abbia rappresentato una grande rottura nel modo di raccontare il calcio. La possibilità di esprimersi liberamente ha sempre permesso ai loro protagonisti di spingersi su posizioni anche molto forti e il loro accesso al mondo del calcio ha portato anche a interviste di primissimo piano visto che nel tempo dalla Bobo Tv sono passati tantissimi grandi protagonisti del passato e del presente come Guardiola e Totti.