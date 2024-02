Adani con Ventola e Cassano: la foto su Instagram suggerisce il ritorno dopo la BoboTV e scatena i fan

Daniele Adani continua a tenere alta l’attenzione dei suoi follower e una foto con Ventola e Cassano lascia sperare nell’inizio di un nuovo progetto dopo la fine dell’esperienza alla BoboTv

19-02-2024 17:54

Sono pronti a tornare? C’è una foto che sembra indicare che il ritorno del trio formato da Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano possa ormai essere imminente. La fine della loro esperienza alla BoboTv è stata vissuta male da tantissimi fan che aspettavano la puntata della trasmissione con Bobo Vieri come un appuntamento fisso dopo la giornata di campionato. Ma forse ora l’attesa sta per terminare.

Adani anticipa il ritorno con Cassano e Ventola

E’ bastata una foto per scatenare l’ansia e l’aspettativa dei tifosi. Daniele Adani ha deciso infatti di pubblicare sul suo account Instagram un’immagine che lo riprende insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano in quella che ha tutto l’aspetto di essere una riunione di lavoro. Qualche caffè qui e là, una relazione e dei computer. Tutto lascia presagire che il trio possa finalmente lanciare il nuovo progetto che i fan stanno attendendo ormai da mesi.

Il ritorno del trio scatena i social

Un ritorno attesissimo, se si dovesse realizzare, quello che riporterebbe in video Adani, Cassano e Ventola. La BoboTv ha infatti rappresentato un punto di riferimento per tanti appassionati di calcio per fruire di contenuti decisamente inediti rispetto all’offerta tradizionale. Ed è bastata una semplice foto (con Adani che probabilmente ha volutamente omesso la didascalia) a scatenare l’entusiasmo: “Si vocifera che il sostituto di Bobo sia Allegri”, scherzano gli Autogol. Ma sono tanti i fan che non vedono l’ora: “Vi aspettiamo al più presto”. E ancora “Lele pronto a far esplodere tutto, padre tempo sta operando”.

Adani sempre all’attacco

Se negli ultimi mesi le presenze social di Cassano e Ventola sono avvenute in maniera piuttosto sporadica, Daniele Adani ha continuato il suo percorso sia attraverso la sua partecipazione alla Domenica Sportiva e ancora di più sui social. Solo qualche giorno fa l’ex giocatore ha alzato un vero e proprio polverone quando ha postato un video nelle sue storie di Instagram nel quale annunciava la volontà di consegnarsi alla giustizia: “Vi devo chiedere scusa perché in questo mesi ho cercato di estorcervi il concetto di servilismo. Estorcervi il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva così libera, aperta, sensibile spiritualmente è la cosa più grave che potessi fare”.