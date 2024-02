Inter-Juventus, Adani esalta Inzaghi e Marotta, la frecciata ad Allegri: la rivincita di “Padre tempo” è virale

Daniele Adani torna a far discutere con il suo intervento alla Domenica Sportiva, esalta il lavoro dell’Inter con Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan e manda una frecciata alla Juve: sui social impazza la polemica

05-02-2024 14:34

Inter-Juventus è ormai in archivio. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi ha portato a casa tre punti fondamentali nella corsa allo scudetto che ora la vede come grande favorita. La vittoria di misura ai danni dei bianconeri potrebbe essere un mattone fondamentale verso la costruzione della seconda stella e c’è anche chi ne approfitta per prendersi una piccola rivincita come fa Daniele Adani.

Adani: le parole alla Domenica Sportiva

Daniele Adani sottolinea da tempo il lavoro che l’Inter con Marotta ha fatto in sede di mercato, e il lavoro fatto da Simone Inzaghi nel costruire e assemblare la squadra nel tempo. Un lavoro che l’ex difensore vuole rimarcare verso quelli che sostengono che nel livello tecnico c’è una grande differenza.

“L’Inter che prende come rinforzi due anni fa Darmian e Acerbi e non possono essere paragonati a Bremer e Danilo, e parliamo della difesa. Andiamo in mezzo al campo, l’Inter che prende a parametro zero Mkhitaryan che non voleva nessuno se non l’Inter o Calhanoglu che non voleva nessuno se non l’Inter, non è Locatelli pagato 40 milioni? O Rabiot che fa la finale dei mondiali con la Francia?”.

I complimenti a Marotta e Inzaghi, la frecciata ad Allegri

Quello di Adan alla Domenica Sportiva è uno sfogo vero e proprio e dà la sensazione di una sorta di liberazione. Pur senza citarli, l’ex giocatore esalta il lavoro di Marotta e Inzaghi e sembra lanciare un frecciata ad Allegri: “Ma andiamo in attacco. L’Inter perde Lukaku e Dzeko e mette uno che è Thuram che nessuno considerava di quel livello, la Juve ha preso Vlahovic a 90 milioni. Come fate a dire che l’Inter è così superiore? Vuol dire che c’è un lavoro. Nel biennio c’è un valore. Alla Juventus non va bene Di Maria, Kulusevski, Morata, De Ligt. L’Inter prende i parametro zero e diventano di questo livello. Non date valore al lavoro”.

I social si schierano con Adani

Le parole di Adani trovano in gran parte applausi nel mondo dei social. Il suo intervento alla Domenica Sportiva diventa virale su Twitter e sono in tanti ad applaudirlo: “Ogni appassionato di calcio – dice Roberto – dovrebbe essere grato alla Rai per dare spazio e libertà alle tesi di Adani, che sono supposte da analisi tattiche e fate, cose che troppo a lungo sono state negate dai padroni del vapore dell’informazione”. E ancora: “Semplicemente perfetto”, scrive Gigi. C’è anche chi però teme che il suo intervento possa anche comportargli dei problemi: “Salutiamo Lele Adani che si è giocato bene anche il suo contratto con la Rai”.

Il rapporto con Allegri e “Padre tempo”

Le opinioni di Daniele Adani nel mondo del calcio non sono mai state banali. L’ex calciatore, prima opinionista di Sky Sport e poi della BoboTv, è sempre stato molto critico nei confronti di Massimiliano Allegri anche quando il toscano vinceva tutto con la Juventus. E uno dei suoi motti è sempre stato “padre tempo”, ora la sconfitta della Juve contro l’Inter sembra dargli ragione.

