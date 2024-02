Inter-Juventus, il post di Cuadrado scatena la polemica sui social

Il grande ex Cuadrado infiamma Inter-Juve con un post su Instagram che ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri: "Vergognati, sei senza dignità"

05-02-2024 11:30

Lontano dal rettangolo verde, ma in campo sui social. Juan Cuadrado esulta per la vittoria dell’Inter e provoca la reazione furibonda dei suoi ex tifosi. La lunga militanza con la maglia della Juventus fa ormai parte del passato e il colombiano vede solo nerazzurro. “Vergognati”, il commento più gettonato su Instagram.

Inter-Juventus, il post di Cuadrado che ha scatenato i tifosi

Una vita in bianconero prima di accasarsi nella Milano nerazzurra la scorsa estate. Cuadrado non ha potuto sfidare il suo passato per via del brutto infortunio al tendine d’Achille, che ha costretto Marotta a correre ai ripari sul mercato di gennaio ingaggiando Buchanan. Ma il colombiano, dal divano di casa, non ha perso neppure un istante del derby d’Italia e, a fine partita, ha commentato così su Instagram: “Vamos Inter, complimenti ragaaaaa”. Apriti cielo: i tifosi della Juventus hanno letteralmente preso d’assalto il suo post.

Cuadrado punge la Juve: la risposta dei fan

Come prevedibile, un post del genere non poteva certo passare inosservato. Soprattutto quando si tratta di una sfida scudetto tra due club storicamente rivali. “Piccolo uomo tu e ancora più ridicoli i tifosi che ti esaltano dopo averti insultato per anni, bassezza unica” commenta Chiara su Instagram. “Ma non hai vergogna?” gli domanda Vincenzo. E, ancora: “Ricordati che quello che hai vinto lo hai vinto con noi, vergognati” rincara ‘kamarmanyani’. “Stai zitto che non giochi una partita da una vita” afferma michi. “Mercenario e venduto, sei senza dignità” sostiene Giovanni. “Hai fatto in fretta ad ambientarti in luogo verso cui hai sputato e risputato per anni” chiosa Fabrizio.

Come hanno reagito i tifosi dell’Inter al post di Cuadrado

Alla rabbia dei tifosi della Juventus fa da contraltare l’esultanza di quelli dell’Inter, sempre più vicini allo scudetto dopo il successo di misura nel derby d’Italia. “Quanti fegati stai facendo scoppiare” scrive Ilaria. “Quanti infarti stai facendo prendere, Juan! Ti amo” aggiunge Emanuele. “Godo il doppio, grande Panita” è il commento di Mob. “Solo per questo post quest’anno ti sei salvato, grande Cuadrado” afferma Raf. “Juan, li fai impazzire così” commenta Gabriele. Insomma, Inter-Juventus si sta ancora giocando sui social.