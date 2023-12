Inter, Cuadrado potrebbe operarsi: stagione a rischio. I piani di Marotta per gennaio e l'ironia dei tifosi della Juve

L'infiammazione cronica al tendine d'Achille con cui convive il colombiano rischia di far finire qui la sua stagione. Inzaghi confida nel mercato, mentre i tifosi della Juve si godono la loro vendetta

15-12-2023 00:57

Tegola in casa Inter. Juan Cuadrado rischia di doversi operare e, dunque, di chiudere anzitempo la sua prima disastrosa stagione in nerazzurro. I guai del colombiano costringeranno Beppe Marotta a guardarsi attorno a gennaio per coprire il vuoto lasciato sull’out di destra, che al momento vede ancora in dubbio per i prossimi impegni anche Denzel Dumfries. Intanto, sui social, la notizia scatena l’ilarità dei tifosi della Juventus nei confronti dell’ex esterno bianconero.

Cuadrado verso l’operazione

Allarme rosso sulla fascia destra per l’Inter. Con Denzel Dumfries ancora non al meglio e in dubbio per le prossime uscite, Simone Inzaghi registra oggi la doccia fredda, che rischia di diventare davvero gelata, su Juan Cuadrado. Sì, perché il colombiano non riesce a superare l’infiammazione cronica al tendine d’Achille che ne ha condizionato questo avvio.

Dopo aver tentato la strada della terapia conservativa, il dolore con cui Cuadrado è stato costretto a condividere le sporadiche apparizioni stagionali con la nuova maglia sembra non voler dare tregua e spingere verso la soluzione estrema, vale a dire l’operazione chirurgica. Una scelta che, fin qui, è stata volutamente rimandata, per evitare di dover restare ai box a lungo.

Stagione a rischio

Una prospettiva infausta, che potrebbe verosimilmente voler dire chiusura anticipata della stagione, ma che sembra farsi ormai sempre più concreta. Saranno decisivi i prossimi giorni, ma la sensazione è che si vada in quella direzione. E, allora, toccherà ancora una volta a Beppe Marotta e Simone Inzaghi provare a “tappare l’eventuale buco” creato dall’assenza prolungata – si parla di non meno di cinque mesi di stop – del colombiano e correre ai ripari.

Si torna sul mercato

Marotta si guarderà necessariamente attorno durante la finestra di mercato invernale, alla ricerca di un esterno puro. L’alternativa è quella di provare ad anticipare i tempi per portare in nerazzurro il già bloccato per giugno, Tiago Djalò. C’è, ovviamente, da trovar la chiave per convincere il Lille, oltre al fatto che il portoghese è un centrale e, dunque, sarebbe da utilizzare in tale ruolo. La soluzione, a quel punto, poterebbe necessariamente all’avanzamento nella linea di centrocampo di Matteo Darmian.

La reazione dei tifosi della Juventus

Le valutazioni si faranno nel momento in cui sarà chiara la posizione di Cuadrado, ma intanto sui social c’è già chi si gode la sua vendetta. Sono i tifosi della Juventus che, ancora bruciati dal “tradimento” dell’esterno per l’approdo agli eterni rivali dopo l’addio alla Vecchia Signora, non hanno esitato a riversarsi sul web per punzecchiare l’ex, già fischiato all’Allianz durante i minuti finali di Juventus-Inter.

In molti si appellano al “Karma” e c’è chi ci va giù pesante: “Ha fatto di tutto per esserci a Torino per fare il fenomeno, ora torna a casa a pregare pagliaccio”, oppure: “Pensa diventare nemico dell’unica tifoseria che era dalla sua parte per giocare 10 partite con i ratti ahah godo“, “Chi lascia la Juve in malo modo o tradendola come hai fatto tu caro Cuadrado il karma ti segue prima e poi ti prende facendoti passare una brutta annata!! E’ la legge di chi non segue fino alla fine lo spirito della Juve!! Quindi… ciao ciao caro traditore!!”, “Ahahah secondo voi se era buono la lasciavamo, e adesso pagategli i 2 milioni interistiii ahahahahahah”.