Inter alla cena di Natale: il messaggio di Marotta alla squadra e i retroscena della serata

L’a.d. nerazzurro ha chiesto ai giocatori di non sedersi sui risultati ottenuti nel 2023 e alzare l’asticella. Alla festa presenti ex e vip, da Handanovic e Chivu a Tananai e Max Pezzali

14-12-2023 17:00

Festa di Natale in grande stile per l’Inter, che ieri sera ha tenuto una cena ufficiale in un noto locale di Milano: oltre alla dirigenza, allo staff tecnico e alla squadra, alla serata hanno partecipato numerosi ex, come Handanovic e Chivu, e anche tifosi vip come Tananai, Max Pezzali e Achille Lauro. Marotta ne ha approfittato per lanciare un messaggio ai giocatori.

Inter, cena di Natale con gli ex Handanovic e Chivu

Serata di gala per l’Inter ieri al “Superstudio”, noto locale di Milano: il club nerazzurro ha tenuto la sua cena di Natale, un appuntamento ufficiale al quale hanno partecipato i dirigenti, lo staff tecnico, tutta la squadra e anche diversi ex nerazzurri come Samir Handanovic e Cristian Chivu. Presenti anche numerosi tifosi vip: tra loro anche Tananai, Achille Lauro e Max Pezzali, interista da sempre.

Inter, il messaggio di Marotta alla cena di Natale

Nel corso della serata l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta ne ha approfittato per pungolare la squadra, lanciando un messaggio ai giocatori. “Teniamo l‘asticella alta – ha detto il dirigente nerazzurro ai giocatori di Simone Inzaghi – , non sediamoci sui mesi passati. Abbiamo grandi aspettative e tutto dipenderà da come lavoreremo”. Chiaro il riferimento alla finale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione e all’attuale primo posto in campionato.

Inter, Zhang e la situazione del club

Anche il presidente Steven Zhang ha voluto parlare alla cena di Natale dell’Inter. Più che dei traguardi sportivi, il numero uno del club ha voluto tranquillizzare i presenti riguardo alla situazione finanziaria della società. “L’Inter è dove deve essere – ha detto Zhang -. Abbiamo un sogno e lavoriamo per realizzarlo. Grazie a tutti. Grazie al management, che garantisce continuità: il club è e resterà stabile. Grazie a Inzaghi per il lavoro svolto”.

Inter, le parole di Inzaghi alla cena di Natale

Simone Inzaghi, infine, ha preferito ringraziare squadra, staff e dirigenza per quanto raggiunto nel 2023, accennando appena agli impegni futuri dell’Inter: per una sera, insomma, il tecnico ha preferito non fare pressione sui suoi giocatori. “Ringrazio tutti, dal presidente ai dirigenti, dallo staff ai miei calciatori – ha detto l’allenatore nerazzurro -. Abbiamo fatto mesi pazzeschi, ma i prossimi sono quelli fondamentali. Tutto mi fa ben sperare per il futuro”.