Inter-Real Sociedad, moviola: che errori sui rigori, arbitro male, Var a singhiozzo

La prova dello svizzero Scharer a San Siro nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto elvetico ha ammonito cinque giocatori

13-12-2023 06:08

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Sandro Schärer, l’arbitro designato a dirigere Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta giornata e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, si è sempre fatto conoscere per il suo modo di arbitrare abbastanza moderno: pochi fischi, pochi cartellini, e anche pochi rigori assegnati. Infatti, l’ultimo penalty assegnato in Champions League risale addirittura all’ottobre 2020, nel match tra Barcellona e Ferencvaros (addirittura 2 rigori fischiati nella stessa partita). Un’altra curiosità è legata ai cartellini rossi estratti: 3 in totale, l’ultimo proprio nel precedente con i nerazzurri, nel match contro il Viktoria Plzen (espulso Pavel Bucha tra i cechi) ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Scharer con l’Inter

Si conteggia un precedente con i nerazzurri: lo 0-2 del 13 settembre 2022 contro il Viktoria Plzen. In generale, il bilancio con le italiane in Europa è immacolato: 6 vittorie in 6 sfide dirette. L’ultima è l’1-0 con cui il Milan ha sconfitto il Tottenham lo scorso 14 febbraio, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Scharer ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Bekim Zogaj e Jonas Erni, con Tschudi IV uomo, Fedayi San al Var e all’Avar il francese Benoît Millot, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, di cui uno della squadra di Inzaghi: Zubeldia (RS), Zakharyan (RS), Kubo (RS), Lautaro (I), Elustondo (RS) Recupero: 1′ – 6′.

Inter-Real Sociedad, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 68’ contatto dubbio tra Cuadrado e Oyarzabal nell’area dell’Inter. L’arbitro non fischia e nel ribaltamento dell’azione Lautaro non va tanto lontano dal gol. Il Var poteva intervenire. Al 75’ giocata di Kubo in area che poi va giù nel contatto con Çalhanoglu. L’arbitro assegna il rigore, ma dopo l’intervento del Var rivede le immagini e cambia idea. Çalhanoglu toglie la gamba e Kubo simula. Giallo per il giapponese. Insufficiente alla fine la prova di Scharer in Inter-Real Sociedad.