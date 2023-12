Champions League, i pericoli del sorteggio per Inter, Napoli e Lazio

Cammino non semplice per le tre formazioni italiane, qualificatesi tutte con il secondo posto. Comunque vada andranno incontro ad un big match.

14-12-2023 09:33

Giornalista pubblicista. Per Virgilio Sport scrive principalmente di calcio italiano, che non esita a definire ancora "il più bello del mondo" alla faccia dell'esterofilia imperante. E' talmente appassionato di stadi che li ha scelti come argomento per la sua tesi di laurea

Terminata la fase a gironi di Champions League, accompagnata da tutti i suoi insindacabili verdetti. Tra le italiane l’unica rimasta indietro è stata il Milan, retrocessa in Europa League nonostante la vittoria sul Newcastle. Ad ogni modo l’avventura continua per Inter, Napoli e Lazio sebbene si siano qualificate tutte come seconde e rischino perciò un sorteggio tutt’altro che morbido agli ottavi di finale. In attesa di capire cosa verrà fuori dalle urne il 18 dicembre alle ore 12 proviamo a vedere quali sono i pericoli per ognuna di loro.

Quante insidie per l’Inter: rammarico 2º posto

Ha la sensazione di essere una chance sprecata per l’Inter quella del secondo posto alle spalle della Real Sociedad. Tuttavia, Simone Inzaghi predica ottimismo forte del precedente dello scorso anno che vide la Beneamata arrivare fino in finale. Tante sono però le possibili insidie per i nerazzurri: dal Bayern alle madrilene, dall’Arsenal al Manchester City passando per Borussia Dortmund e Barcellona. Dove peschi peschi ti trovi di fronte a corazzate di alta cilindrata. Ma Lautaro e compagni non partono già battuti.

Il Napoli e la speranza che arriva dalla Spagna

Meno rammarico per il Napoli per il quale sarebbe stato oggettivamente complicato piazzarsi davanti al Real Madrid. La bella notizia è proprio il fatto che la formazione di Carlo Ancelotti non sarà tra i possibili avversari degli ottavi. Per il resto la situazione è simile a quella dell’Inter: tra Bayern, Atletico, Arsenal, Manchester City, Borussia Dortmund e Barcellona l’opzione migliore arriva proprio dal girone dei nerazzurri con la Real Sociedad che appare come la rivale sulla carta meno forte.

La Lazio è già soddisfatta ma la strada è in salita

Non semplice la strada della Lazio che sul suo cammino di certo non incontrerà nuovamente l’Atletico Madrid. Per il resto tutte le altre ipotesi sono possibili: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Barcellona e Real Sociedad. Come detto anche per il Napoli, quest’ultima sembra la più abbordabile anche se i baschi hanno dimostrato contro l’Inter di essere comunque una squadra solida e organizzata. Di certo i biancocelesti sono la compagine che ha meno da perdere nel torneo.

Dove seguire sorteggio ottavi di Champions in TV e in streaming

Adesso andiamo a dare qualche dettaglio in più sul prossimo sorteggio. Che si terrà a Nyon, nella sede dell’UEFA, lunedì 18 dicembre alle ore 12. L’evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport 24 (200) ma si potrà seguire anche in chiaro su Canale 20. In streaming potremo vedere il sorteggio su Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, Infinity+, SkyGO e NOW oltre che sul sito della UEFA. Ricordiamo che le date degli ottavi sono il 13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 per le gare di andata; il 5, 16, 12 e 13 marzo per quelle di ritorno.