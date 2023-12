Inter, Djalò è il colpo Scudetto: il piano di Marotta, le mosse della Juve e l'inserimento dell'Atletico

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per dare a Inzaghi un ricambio di spessore in difesa. Occhi puntati sul giovane talento del Lille, ma la concorrenza è forte.

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Sos difesa, l’Inter ha lanciato il segnale. La squadra di Simone Inzaghi sta illuminando la Serie A con prestazioni di altissimo livello e per avere più risorse a disposizione nella seconda parte di stagione, starebbe pensando a un profilo per la difesa. Di chi si tratta? Tiago Djalò, giovane calciatore del Lille, che è finito nel mirino di molte squadre. Ma conosciamolo meglio.

Chi è Djalò, il difensore del Lille che piace all’Inter

La Ligue 1 e il Lille sono una bottega di talento e ora sotto la lente d’ingrandimento c’è finito Tiago Djalò. Il difensore centrale, classe 2000, ha stregato molte corazzate in Europa, che sono pronte all’affondo. Può giocare sia in una difesa a quattro sia in una a tre e all’occorrenza può fare anche il terzino. Parola chiave: duttilità. Proprio quello che servirebbe all’Inter di Simone Inzaghi in questo momento, vista l’assenza di Pavard, gli acciacchi di De Vrij e la poca esperienza di Bisseck.

L’unico dubbio? Un grave infortunio che il portoghese ha subito lo scorso marzo: rottura del legamento crociato. Ancora non è rientrato, ma il suo valore non è in discussione. Il calciatore va in scadenza e il club francese potrebbe cederlo anche per pochi milioni a gennaio, per cercare di incassare qualcosa. E adesso il dubbio resta: meglio bruciare la concorrenza e spendere qualcosa o rimandare tutto a giugno?

La tanta concorrenza per Djalò

Su Djalò si sono fiondate molte squadre e tra queste, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri studiano un ricambio generazionale nella linea di difesa. Non solo squadre di Serie A, sul portoghese ci sarebbero anche Atletico Madrid e Psg. Il blasone dei francesi potrebbe fare la differenza, in un campionato in cui la forza delle contendenti è debole o nulla. L’Inter però, a differenza delle rivali di mercato, si era già seduta a un tavolo con l’entourage del giocatore e ora potrebbero riallacciare i rapporti alla fine dell’anno. Il Lille preme ovviamente per una cessione nella finestra di calciomercato invernale, per cercare di racimolare qualcosa.

Djalò e il passato al Milan: sacrificio per Leao

Se questo nome non vi è nuovo c’è un motivo. Ha già giocato in Italia, ma al Milan. Ha indossato i colori rossoneri per pochi mesi, arrivando a gennaio del 2019 dallo Sporting. Non ha esordito in prima squadra, ma si è aggregato alla Primavera, in cui ha potuto mettersi in mostra. In estate è stato poi sacrificato dal club, inserendolo nella trattativa per arrivare a Leao. E adesso il cerchio potrebbe chiudersi, passando all’altra sponda di Milano. La concorrenza è forte e chi sceglierà ce lo dirà solo il tempo.