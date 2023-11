Inter, chi è Tiago Djalò: l’ultima idea di Beppe Marotta per la difesa

Le curiosità e le caratteristiche del difensore portoghese ex Milan, e ora al Lille, attenzionato dai nerazzurri per la prossima campagna acquisti

10-11-2023 16:00

Difensore cercasi. L’infortunio di Pavard, ma anche la necessità di dare alternative ad Inzaghi, spingono l’Inter a muoversi sul mercato. L’attenzione del club nerazzurro ora sembra concentrata su Tiago Djalò, il difensore del Lille, giunto in Francia con l’operazione Leao-Milan. Nonostante un infortunio al legamento crociato – che dallo scorso marzo lo ha tenuto lontano dal campo per otto mesi- e un suo passato in rossonero, le voci di mercato che lo accostano all’Inter non accennano a diminuire. Due le possibili soluzioni per Marotta per chiudere l’affare.

Djalo-Inter: interesse di Gennaio o attesa per l’estate?

Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la difesa nerazzurra, già arricchita da nuovi arrivi come Bisseck e Pavard, i nerazzurri starebbero tentando di acquisire il cartellino del giocatore quanto prima. Il difensore del Lille potrebbe già lasciare il club francese a gennaio ma l’Inter sta valutando l’opzione estiva poterlo prendere a parametro zero. Un altro ostacolo per Marotta sarà superare la concorrenza del Barcellona, anch’essa forte sul giocatore.

Considerando il grave infortunio, un’opzione per l’Inter potrebbe essere l’acquisto del giocatore già a gennaio, ma lasciandolo in prestito fino a giungo al Lille, per permettergli un recupero ottimale in Francia e poi unirsi ai nerazzurri dal 2024.

Djalò: un ritorno “nostalgico” in Italia da avversario

Djalò ha già un passato italiano avendo indossato la maglia del Milan Primavera nel 2019, prima di essere ceduto definitivamente al Lille. Il difensore classe 2000 è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, nelle quali è approdato ad appena 13 anni, Djalo ha fatto tutta la trafila fino alla formazione under 23 dei lusitani.

Prima di poter esordire in prima squadra fu comprato per l’under 19 del Milan al costo di 1 milione di euro. Dopo appena sei mesi in rossonero, nell’estate del 2019 è stato inserito nell’affare che ha portato Rafael Leao in Italia, con una valutazione di 4 milioni. In Francia è esploso e negli ultimi quattro anni ha totalizzato 102 presenze con il Lille.

Le caratteristiche tecnico-fisiche di Djalò

Con caratteristiche fisiche di 190 cm e 83 kg, Djalò è un difensore versatile, capace di giocare anche come terzino e mediano. Forte fisicamente e veloce in campo aperto, grintoso e duro nei tackle; è anche abbastanza preciso nell’impostare l’azione dalle retrovie. Il suo possibile acquisto nel 2024 potrebbe essere un ennesimo ‘affare’ d’oro a costo zero per Marotta.