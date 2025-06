Sky ed Eurosport, separazione dal 1 luglio: cosa cambia. I tifosi di Sinner col fiato sospeso ma Wimbledon è salvo

Una brutta notizia per gli appassionati di tennis e di ciclismo: i canali Eurosport non saranno più visibili sulla piattaforma Sky: Australian Open e Roland Garros tra gli eventi “oscurati”

Una decisione che era nell’aria da tempo e che tra qualche giorno diventerà ufficiale. Sky ed Eurosport si separano, almeno in Italia. Gli accordi per il rinnovo tra le parti non sono andati a buon fine e dal 1 luglio i canali del gruppo Warner Bros e Discovery non saranno più disponibili sulla piattaforma del network satellitare.

Tour de France: il primo evento “oscurato”

Le trattative andavano avanti da tempo e con grandi difficoltà, già nelle scorse settimane l’accordo tra Sky ed Eurosport sembrava essere arrivato al capolinea. Ora diventa ufficiale con i canali del network Warner Bros Discovery che non saranno più disponibili nel pacchetto Sky. Dal 1 luglio non esisteranno più i canali Eurosport 1 e 2 presenti sulla piattaforma satellitare ai numeri 210 e 211. Il primo grande evento che verrà oscurato è il Tour de France visto che la scadenza dell’accordo tra le parti era fissata al 30 giugno e la corsa francese comincia il 5 luglio.

Australian Open e Roland Garros: cosa cambia

L’effetto più importante è però quello che riguarda il mondo del tennis. La Warner Bros è infatti la titolare dei diritti di due tornei del Grand Slam: l’Australian Open e il Roland Garros. Un problema che dunque emergerà con forza nel mese di gennaio quando va in scena il torneo australiano che Jannik Sinner ha vinto per due volte. I canali Eurosport continueranno a essere visibili sulle piattaforme di Discovery+, Dazn o Timvision. Non cambia nulla in funzione di Wimbledon, torneo che rientra tra quelli di cui Sky ha pagato i diritti. Ma nel prossimo futuro sono tante le manifestazioni che spariranno dalla piattaforma, tra cui anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Sinner, Musetti e non solo: i fan in ansia

Una situazione quella che si è venuta a creare che genera un po’ di ansia e di preoccupazione tra i fan di Jannik Sinner ma anche degli altri tennisti italiani. Negli ultimi anni proprio sulla spinta dei risultati del tennista altoatesino, il mondo del tennis ha conosciuto una clamorosa ondata di popolarità e ora questa decisione porta sicuramente scompiglio visto che riguarda due dei principali tornei della stagione. Eurosport continuerà a essere visibile su altre piattaforme ma per gli appassionati di tennis sarà sempre più difficile navigare tra i vari abbonamenti visto che Sky si è assicurata tutti i tornei del circuito ATP. E ora in tanti cominciano a far sentire la propria voce di protesta sui social.