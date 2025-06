Sinner, lo scambio di battute con Djokovic sulla finale del Roland Garros: Jannik mette da parte polemiche e accuse

Un breve scambio di parole tra il numero 1 al mondo e il tennista serbo che si sono incrociati sull’erba di Wimbledon, allenamenti anche per Musetti e Berrettini, l’allarme infortuni è rientrato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Continuano gli allenamenti per Jannik Sinner sull’erba di Wimbledon. Il tennista italiano sta cercando di trovare il giusto feeling con l’erba del prestigioso torneo londinese che lo dovrebbe vedere al debutto nella giornata di martedì secondo una consolidata tradizione del Championship.

L’allenamento con Dimitrov e l’incontro con Nole

L’avvicinamento al primo turno di Wimbledon continua, forse con qualche dubbio in più rispetto al passato. L’eliminazione dal torneo di Halle per mano di Bublik ha creato un po’ di allarme tra i tifosi del numero 1 al mondo preoccupati dalle possibili scorie che la finale del Roland Garros possa aver lasciato nell’altoatesino. Sinner è sceso in campo oggi contro Dimitrov per continuare la sua preparazione e a fine allenamento ha incrociato Novak Djokovic. Velocissimo scambio di battute tra i due con il serbo che gli ha detto: “Peccato, però bravo” in rifermento alla finale del Roland Garros. E Sinner che gli ha chiesto come stesse.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner-Djokovic: lo scontro dei fan sui social

Gli ultimi mesi sono stati molto accesi, non nel confronto tra Djokovic e Sinner ma per gli scambi di messaggi avvenuti tra i fan sui social. Le parole del serbo che in più di una circostanza ha parlato del caso doping di Sinner facendo riferimento a una disparità di trattamento, non sono piaciute ai tifosi dell’azzurro che hanno manifestato il loro disappunto sulle varie piattaforme. E sul versante opposto non sono mancati messaggi a volte anche molto duri nei confronti del numero 1 al mondo da parte di un gruppo di fan “hardcore” del serbo. Tra i diretti protagonisti, così come successo a Parigi, c’è invece sempre il massimo rispetto con i rapporti che continuano a essere molto cordiali e rispettosi e Jannik che sembra aver cancellato tutto il rumore di sottofondo dei mesi più difficili.

Berrettini e Musetti: infortuni alle spalle

Arrivano buone notizie dai “prati” di Wimbledon. Il silenzio intorno a Matteo Berrettini nelle ultime settimane aveva tenuto i fan italiani col fiato sospeso sulle sue condizioni. Il romano, dopo il ritiro agli Internazionali d’Italia, non è più sceso in campo saltando tutti i tornei sull’erba in preparazione di Wimbledon. Ma a Londra “Martello” è arrivato e sembra pronto a giocarsi tutte le sue chance, anche perché le varie defezioni nello Slam inglese gli permettono di essere testa di serie. Primi allenamenti in Inghilterra anche per Lorenzo Musetti, col toscano che invece si è fermato per un problema fisico nel corso della semifinale di Madrid. Anche per lui arrivo a Londra e primi colpi per prendere confidenza con la superficie.