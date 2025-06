Sky-Discovery, la battaglia sui diritti televisivi arriva alla rottura. L’impatto di Sinner e del tennis nella trattativa

Dal 1 luglio Sky potrebbe escludere i due canali di Eurosport dalla sua offerta sportiva: a rischio la trasmissione di Australian Open e Roland Garros nel 2026. I possibili scenari

Il mondo dello sport è da anni collegato a doppio filo a quello dei diritti televisivi. Sono le grandi emittenti (e non solo) a muovere l’economia collegata al mondo dello sport. In Italia da anni Sky e Warner Bros collaborano ma ora questa partnership sembra arrivata alla conclusione con conseguenze per gli utenti, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione degli Slam e dunque le partite di Jannik Sinner.

La trattativa Sky-Discovery

Da anni quella tra Sky e Discovery è stata una collaborazione molto proficua con la piattaforma satellitare che ha ospitato due canali sportivi che fanno capo alla Warner Bros (ma anche Discovery Channel). Ora però stando a quanto sostiene Calcio e Finanza, la situazione rischia di essere a un punto di rottura con le trattative tra i due colossi del mondo dell’intrattenimento che si sarebbero arenate. C’è una possibilità concreta che dal 1 luglio, i canali Discovery spariscano dalla piattaforma Sky. La prima conseguenza per gli utenti di Sky sarebbe relativa al Tour de France.

Stando a quanto riporta Calcio&Finanza, la trattativa tra Sky Italia e Warner Bros si sarebbe arenata in merito all’ampia disponibilità in chiaro di alcuni contenuti dell’offerta di Eurosport a cominciare dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del prossimo inverno.

Il nodo tennis e l’impatto di Sinner

E’ evidente come ormai Jannik Sinner e il mondo del tennis in generale abbiano un largo impatto sull’offerta anche dal punto di vista televisivo. I numeri che fanno registrare le partite del numero 1 del mondo sono ormai da record e nessuno vuole rinunciare al tipo di ritorno in grado di portare. Sky ha i diritti del circuito ATP e WTA ma la situazione si fa più complicata riguardo gli Slam.

Discovery infatti ha appena rinnovato l’accordo per la trasmissione del Roland Garros fino al 2030 ed è ancora in possesso dei diritti sugli Australian Open. Due appuntamenti chiave per la stagione del tennis che finirebbero per sparire dalla piattaforma Sky.

La mossa di Sky

L’uscita di due canali dalla piattaforma sport potrebbero spingere Sky Italia a fare nuove mosse nei prossimi mesi. Sul fronte dei diritti sportivi sono arrivati gli annunci relativi a Nations League e alle qualificazioni Mondiali, e pare ci sia stata anche un’accelerazione relativa ai diritti in scadenza di Bundesliga e Wimbledon. Mentre la prima battaglia potrebbe essere combattuta sul basket con Sky che potrebbe dare l’assalto alla serie A italiana.