F1, classifica piloti e costruttori dopo il Canada: Mercedes affossa la Ferrari, Verstappen rosicchia punti

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Canada a Montreal vinto da Russell davanti a Verstappen e uno splendido Antonelli a podio. Ferrari quinta e sesta con Leclerc ed Hamilton

Una gara bella, bellissima anche senza la Ferrari. Alla fine l’ha spuntata George Russell che ha conquistato il GP del Canada davanti a Max Verstappen. L’olandese rosicchia così qualche punticini nel campionato nei confronti dei piloti della McLaren, soprattutto di Norris a muro nel finale dopo aver tamponato Piastri che uscito incolume ha chiuso quarto e preso altri punti di margine in testa.

Intanto l’Italia celebra Andrea Kimi Antonelli al primo podio in carriera: 3° più giovane della storia (18 anni 9 mesi 21 giorni) dietro a Verstappen e Stroll e che riporta il tricolore tra i primi tre dopo Trulli, Giappone 2009, oltre 15 anni fa. Poca gloria, davvero, per le Ferrari con Leclerc quinto, Hamilton sesto ma soprattutto la Mercedes che ha fatto quasi doppietta che ha ripassato Maranello nel mondiale costruttori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La cronaca e il report del GP del Canada

F1, classifica piloti dopo il Gp del Canada

Oscar PIASTRI (McLaren) – 198 punti Lando NORRIS (McLaren) – 176 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 155 punti George RUSSELL (Mercedes) – 136 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 104 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 79 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 63 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Montreal

McLaren – 374 punti Mercedes – 199 punti Ferrari – 183 punti Red Bull – 162 punti Williams – 55 punti

F1, calendario: si torna in Europa, Gp Austria

Una parentesi oltreoceano in mezzo al tour europeo. Questo è stato il Gran Premio del Canada. Anche per l’ultima volta visto che il prossimo anno, nel 2026, la gara di Montreal arriverà subito dopo quella di Miami per evitare una doppia trasferta nelle Americhe. Tornando al presente, anzi al futuro prossimo, il calendario del Mondiale 2025 di F1 riporta il circus in Europa, dunque, ma prima una settimana di sosta. A fine giugno invece si va in casa Red Bull, con il Gran Premio di Austria dal 27 al 29 giugno.