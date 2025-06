F1 diretta GP Canada LIVE: Norris e Leclerc ai box, Russell e Verstappen davanti. Antonelli 3°, Hamilton fatica

Cronaca in diretta

RUSSELL IN POEL - Si riparte dalla pole un po' a sorpresa di George Russell che ha battuto Verstappen e Piastri col tempo di 1:10.899 in qualifica. Il pilota della Mercedes interrompe una striscia di 3 pole consecutive dei piloti McLaren negli ultimi GP. Fin dove si potrà spingere il britannico?

MALE LE FERRARI - Non un sabato da ricordare invece per le Ferrari. Hamilton è il migliore della coppia di Maranello col britannico che chiude in 1'11''526 e partirà dalla quinta piazzola. Leclerc addirittura 8° col tempo di 1'11''682. E dire che le FP3 avevano un po' illuso con Leclerc che aveva fatto registrare il secondo miglior tempo. Ma erano ancora libere, poi in qualifica è andata in un'altra maniera.

DUE PIT STOP - 70 giri e, soprattutto, un circuito molto esigente rispetto alla gestione delle gomme. Tante le frenate da fare nel giro e, quindi, ci aspettiamo dai big una strategia a due pit stop. È un circuito in cui non mancano le occasioni di sorpasso, speriamo di vedere spettacolo.

SI PARTE! RUSSELL CONFERMA LA PRIMA POSIZIONE! Niente da fare per Verstappen che non ha proprio lo spazio per passare, passa invece Antonelli che supera Piastri e si infila alle spalle di Max.

GIRO 1. Albon esce di pista e rientra in maniera sprovveduta ma, per fortuna, tutti evitano il pilota della Williams. Arriverà sicuramente una penalizzazione per lui.

GIRO 4. Russell con 7 decimi di margine su Verstappen che continua a stare alle costole del pilota della Mercedes. Niente sorpassi in top 10 in questo avvio di gara.

GIRO 6. Verstappen non riesce a tentare dei sorpassi su Russell. Anzi, ora è il britannico a piazzare il giro veloce tenendo ad oltre 1'' il Campione del mondo. La gara sarà comunque lunghissima, ma niente sorpasso in avvio come molti pensavano quest'oggi.

GIRO 8. Nessuno si è avvicinato negli ultimi due giri. Tutti hanno più di 1'' di margine rispetto a chi gli sta dietro in pista. L'unica eccezione è Fernando Alonso che è a 7 decimi da Hamilton, ma troppo lontano per cercare un sorpasso.

GIRO 12. Verstappen si ferma. Altro che Mercedes in difficoltà con le gomme: il primo ad andare in difficoltà è stato proprio il Campione del mondo che ha deciso subito di fermarsi.

GIRO 14. C'è quindi Antonelli in testa in questo momento. Poi Piastri, Hamilton, Norris, Leclerc, Alonso, Russell, Hulkenberg, Verstappen e Colapinto dopo i primi pit stop di questo GP.

GIRO 15. Norris sorpassa Hamilton e il pilota della Ferrari viene richiamato ai box. In testa, quindi, ci sono i due piloti della McLaren che sono in pratica gli unici a non essersi fermati insieme a Leclerc.

GIRO 23. Verstappen prova ad avvicinarsi a Russell e poi giocarsela nella seconda parte di gara per la vittoria. L'olandese ha perso davvero tantissimo tempo nel duello con Russell nella prima parte di questo GP ma, in sostanza, la Mercedes ha tenuto meglio della Red Bull sulla tenuta delle gomme. Almeno in avvio.

GIRO 25. Leclerc a colloquio col team radio per capire il timing perfetto per fermarsi. Perché si stanno avvicinando Russell e Verstappen al monegasco e serve una risposta immediata. Norris continua ad andare.

GIRO 33. Russell guadagna su Verstappen che non riesce ad esprimere il proprio potenziale. L'olandese è scivolato a 3'' dal pilota della Mercedes. Sulla tenuta delle gomme, la Red Bull sembra la Scuderia che va più in difficoltà.

GIRO 38. In precedenza Russell si era fermato subito dopo a Verstappen per stargli davanti. Vediamo cosa farà ora la Mercedes per rispondere all'olandese della Red Bull.

GIRO 39. Verstappen davanti a Antonelli. Il pilota italiano rientra al 6° posto alle spalle dell'olandese. Una strategia non propria azzeccata. Almeno su Antonelli. Vediamo invece quanto durerà in testa Russell che ha 8'' di vantaggio su Piastri che ha, a sua volta, 4'' di margine su Norris che si sta avvicinando al compagno di Scuderia.

La Formula 1 torna in pista per il GP del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è la Mercedes di Russell in pole davanti a Verstappen con la Red Bull e Piastri con la McLaren. Kimi Antonelli quarto davanti alla Ferrari di Hamilton. Leclerc partirà solo 8° dietro Norris. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (186 pt.) Lando Norris (176 pt.) Max Verstappen (137 pt.) George Russell (111 pt.) Charles Leclerc (94 pt.)

Una prima fila che promette scintille quella del Gran Premio del Canada. Da una parte, in pole, c’è George Russell, dall’altra Max Verstappen. Proprio i protagonisti di tante schermaglie, ultima quella di Barcellona costata una penalità e punti sulla patente all’olandese che ricordiamo è a rischio squalifica. Dietro di loro la McLaren di Piastri e l’altra Mercedes di un ottimo Kimi Antonelli.

La prima Ferrari è quella di Hamilton, quinto, mentre Leclerc partirà solo ottavo a causa di un suo errore nell’ultimo time attack. Ha deluso anche Norris solo settimo, solito fenomeno Alonso sesto. Partirà in fondo Tsunoda penalizzato di 10 posizioni. Hadjar punito con tre posizioni in griglia: parte 12esimo.

Il Gran Premio del Canada si disputa sul Circuito di Montreal. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 20.00 di domenica 15 giugno. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:10.899

Mercedes 2. Max Verstappen 1:11.059

Red Bull 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:11.120

McLaren 4. Kimi Antonelli 1:11.391

Mercedes 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:11.526

Ferrari 6. Fernando Alonso 1:11.586

Aston Martin 4ª fila 7. Lando Norris 1:11.625

McLaren 8. Charles Leclerc 1:11.682

Ferrari 5ª fila 9. Alexander Albon 1:11.907

Williams 10. Franco Colapinto 1:12.142

Alpine 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:12.183

Kick Sauber 12. Isack Hadjar** 1:11.867

Racing Bulls 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:12.340

Haas 14. Esteban Ocon 1:12.634

Haas 8ª fila 15. Gabriel Bortoleto 1:12.385

Kick Sauber 16. Carlos Sainz 1:12.398

Williams 9ª fila 17. Lance Stroll 1:12.517

Aston Martin 18. Liam Lawson 1:12.525

Racing Bulls 10ª fila 19. Pierre Gasly 1:12.667

Alpine 20. Yuki Tsunoda* 1:12.102

Red Bull

*Tsunoda penalizzato di 10 posizioni per infrazione in regime di bandiera rossa in fp3

**Hadjar penalizzato di 3 posizioni per impeding in qualifica