F1, Gp Canada 2025: orari, info, dove vederlo in tv e in streaming. Ferrari a Montreal per un acuto

Decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: Hamilton e Leclerc sognano il colpaccio, McLaren ancora favorita, Verstappen punta al riscatto dopo la delusione in Spagna

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 riaccende i motori. Il Circus torna oltreoceano, vola a Montreal per il Gran Premio del Canada decima prova del Mondiale 2025. Si corre sullo storico circuito intitolato alla leggenda Gilles Villeneuve. Il programma del weekend si snoda come al solito da venerdì 13 a domenica 15 giugno senza Sprint. A caccia di un acuto la Ferrari, forte dei recenti due podi conquistati da Charles Leclerc, nella speranza che anche Lewis Hamilton si dia una scossa. Mentre si rinnova la sfida tra le McLaren, sempre più protagonista, e Max Verstappen che però è a rischio squalifica. Vediamo a che ora e dove vedere il Gp di Canada 2025.

Piastri ancora favorito. Leclerc: non c’è due senza tre

La McLaren si presenta ancora da superfavorita, anche sul tracciato di Montreal. Si profila un nuovo duello tra Lando Norris, deciso a tornare sul gradino più alto del podio per mettere pressione proprio al compagno di squadra Oscar Piastri, rinvigorito dal ritorno alla vittoria dopo due terzi posti consecutivi. Il recente cambio regolamentare entrato in vigore a partire da Barcellona non sembra aver rallentato la crescita della monoposto di Woking, che continua a rispondere alla perfezione.

Intanto, in casa Ferrari cresce l’entusiasmo: i podi conquistati da Charles Leclerc a Montecarlo e Barcellona hanno ridato fiducia al team. Il Cavallino Rampante vola in Canada con ambizioni decisamente più alte rispetto a quelle di inizio stagione e ora punta al terzo podio consecutivo. Occhio anche a Verstappen, chiamato al riscatto dopo la delusione del GP di Barcellona e con l’ombra di una possibile squalifica che continua ad aleggiare su di lui.

F1, dove vedere il GP del Canada in diretta tv e streaming

Il weekend del Gran Premio di Montreal sarà coperto in diretta su Sky Sport, con tutte le sessioni live sul canale 207, dedicato interamente al mondo della Formula 1. Gli appassionati potranno seguire qualifiche e gara sia su Sky Sport Uno (canale 201) sia su Sky Sport F1 HD (canale 207). Per chi preferisce lo streaming, l’azione in pista sarà disponibile anche su Sky Go e NOW, accessibili da PC, smartphone e tablet. Basterà effettuare l’accesso con le proprie credenziali per entrare nel vivo del weekend canadese, scegliendo la sessione desiderata. In chiaro, TV8 proporrà una differita integrale di qualifiche e gara.

Il programma completo del GP del Canada

Appuntamenti serali, visto il fuso orario tra Canada e Italia. Qualifiche sabato alle 22 ma l’attesissimo appuntamento con la gara è in programma domenica in prima time alle ore 20:00. Per chi non seguirà la diretta, TV8 proporrà la differita in chiaro alle 21:30. Qui di seguito il programma completo del weekend di Formula 1 in Canada:

Venerdì 13 giugno

F1 – Prove Libere 1 ore 19:30

F1 – Prove Libere 2 ore 23

Sabato 14 giugno

F1 – Prove Libere 3 ore 18:30

F1 – Qualifiche ore 22 (differita su TV8 alle 23:30)

Domenica 15 giugno