F1, disavventura Leclerc al matrimonio del fratello Lorenzo: si dimentica di Arthur, il video è virale

Si accavallano le voci e le ipotesi di ritiro di Lewis Hamilton dalla F1 dopo questo inizio di stagione deludente con la Ferrari, la voce del circus fa chiarezza. Intanto Leclerc va a nozze ma per davvero!

La Formula 1 questa settimana si rituffa nel Mondiale. Si torna oltreoceano con il Gran Premio del Canada. Dopo tre gare di fila, la sosta è servita ai piloti per ricaricare le batterie. Molti l’hanno trascorsa in famiglia. A cominciare da Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è stato testimone di nozze al matrimonio del fratello maggiore Lorenzo. Ma è stato anche protagonista di un episodio esilarante quando si è dimenticato l’altro fratello, Arthur. Il tutto documentato in un video che ha fatto presto il giro del web diventando virale.

Leclerc va a nozze, non lui ma il fratello Lorenzo

Dopo i due podi consecutivi conquistati tra Monaco e Barcellona, Charles Leclerc ha fatto ritorno in famiglia per gustarsi un po’ di relax come hanno fatto la maggior parte dei piloti di F1 nella settimana di sosta che porta al Gp del Canada di domenica prossima. Per il pilota della Ferrari sono stati giorni anche intensi e felici, di festa, visto che si è sposato uno dei fratelli, Lorenzo Tolotta-Leclerc che ha sposato a Monaco la dottoressa Charlotte Di Pietro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Diverse clip condivise su Instagram sia dell’altro fratello, Arthur Leclerc che della fidanzata di Charles, Alexandra Saint-Mleux hanno catturato le scene gioiose del matrimonio, tra cerimonia e festeggiamenti. Arthur e Charles erano entrambi vestiti in abiti coordinati, è probabile che siano stati testimoni di nozze.

Lorenzo Tolotta-Leclerc è il fratello più grande di Charles e Arthur. E’ figlio di una precedente relazione della mamma di Charles prima che si unisse a Hervè il padre dell’attuale pilota della Ferrari purtroppo morto in seguito a una grave malattia. Anche Lorenzo, come i due fratelli più piccoli ha la passione per le corse, è stato pilota ma ha appeso la tuta e il casco al chiodo per dedicarsi al lavoro.

Charles che combini? Si dimentica di Arthur e torna indietro

Durante i festeggiamenti, Charles Leclerc si è reso protagonista di un episodio alquanto divertente e diventato virale in un video ripreso e condiviso in rete. Ad un certo si vede il pilota della Ferrari lasciare il locale, in compagnia della fidanzata Alexandra, salendo a bordo del Suv Ferrari. Poco dopo a lasciare il locale è stato il fratello minore, Arthur che proprio lo scorso anno nei test di Abu Dhabi ha condiviso l’onore di guidare la rossa di F1 nella stessa sessione del fratello, pilota titolare.

La faccia di Arthur Leclerc appare dal video abbastanza dubbiosa e anche un po’ contrariata. Prende il telefono in mano e chiama qualcuno. Praticamente Charles si è dimenticato di prendere con se il fratellino. Ed infatti poco dopo arriva, di ritorno, proprio Leclerc la cui espressione dal finestrino dell’auto appare molto divertita nel tornare a riprendere il fratello minore che si appresta ad aprire la portiera ed entrare in macchina. Il video dell’episodio è diventato virale in rete.