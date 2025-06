Red Bull silura Horner: terremoto in F1, è rottura, Ferrari alla finestra ma occhio a Briatore e Alpine

Terremoto in casa Red Bull: è rottura con Christian Horner che sarebbe stato ridimensionato nei poteri passati a Marko. A questo punto strada libera per la Ferrari ma attenzione all'Alpine di Briatore

C’è aria di divorzio a Milton Keys. Ma di quelle pesanti. Christian Horner e la Red Bull potrebbero essere seriamente ai titoli di coda. Dopo alcune indiscrezioni dell’ultimo periodo nelle ultime ore sta prendendo piede la notizia di un ridimensionamento della figura del team principal inglese all’interno della scuderia pluricampione del mondo di F1. Da qui all’addio il passo sarebbe breve. Spettatrice interessata la Ferrari con buona pace di Fred Vasseur visto che John Elkann non ha mai nascosto la sua ammirazione per Horner. Ma ci sarebbe anche Flavio Briatore pronto a cogliere l’occasione al volo.

Red Bull pronta a silurare Horner: tolti i poteri

Avrebbe del clamoroso, ma fino a un certo punto, la notizia che circola nelle ultime ore. Il rapporto tra Red Bull e Christian Horner sarebbe ai titoli di coda. La decisione sarebbe stata presa direttamente da Chalerm Yoovidhya, il proprietario thailandese che ha la maggioranza delle quote Red Bull, il 51% dell’azienda.

Stando a quanto riportato da Ralf Bach, firma di spicco di F1 Insider, Yoovidhya avrebbe deciso di ridurre i poteri decisionali di Horner in seguito alle reiterate frizioni interne, anche con la dirigenza thailandese: “Il clima in Red Bull è ai minimi storici, soprattutto a causa di Horner. L’azienda Red Bull ha ridotto i suoi poteri, dato che non ha più la delega per prendere decisioni importanti. Adesso deve ottenere l’approvazione della sede centrale”.

Horner esautorato: pieni poteri a Marko

Le colpe del team principal inglese sarebbero molteplici. Senza dimenticare la storia di presunte molestie sul lavoro risalenti allo scorso anno, il famoso Horner Gate, sopito ma non del tutto archiviato, si sono aggiunte le difficoltà di quest’anno della scuderia angloaustriaca la cui monoposto, al netto delle imprese e del talento unico, di Max Verstappen peraltro a rischio squalifica, fatica e non poco nel confronto con la McLaren come dimostrano le prestazioni di Lawson prima e Tsunoda poi.

Ma a monte i problemi con Horner sono scoppiati a causa della buonuscita riconosciuta a Sergio Perez per sciogliere il suo contratto con un anno di anticipo lo scorso inverno, costata all’azienda circa 18 milioni di euro. Al team principal non è più consentito firmare contratti con i piloti; Solo Helmut Marko e Oliver Mintzlaff (amministratore delegato di Red Bull GmbH) possono farlo.

Horner out, provaci Ferrari ma c’è anche Briatore

La fuoriuscita di Horner dalla Red Bull potrebbe aprire la porta all’interessa della Ferrari. La settimana scorsa la Bild aveva parlato di un contatto tra il Cavallino rampante e il team manager inglese per un eventuale passaggio a Maranello. Il contatto sarebbe avvenuto in modo informale.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che si parla di un interessamento della Ferrari ai servizi di Horner. Secondo GPBlog, media olandese molto ben informato sul mondo della F1 che ruota intorno a Verstappen, Horner sarebbe anche in cima alla lista di Flavio Briatore che anzi gli avrebbe già chiesto di raggiungerlo in Alpine, la scuderia francese che è alla ricerca di un nuovo team principal dopo aver defenestrato Oakes.